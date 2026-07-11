China emite alerta por tifón ‘Bavi’: Desalojan a más de 1 millón de personas y se prepara para su impacto

En el sureste de China, las ciudades cercanas a la costa se están preparando para los impactos del tifón. (Foto: AP)

Las autoridades chinas evacuaron a más de un millón de personas el sábado y emitieron alertas máximas mientras el este del país se prepara para la llegada del tifón ‘Bavi’, que ha traído fuertes vientos y lluvia a las islas del sur de Japón y a Taiwán.

Previamente, al menos 17 personas murieron en el sur de Filipinas, en su mayoría debido a deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas estacionales, que ‘Bavi’ intensificó antes de que se alejara hacia Taiwán, dijeron funcionarios filipinos el sábado.

Con vientos máximos sostenidos de 144 km/h (89 mph) cerca de su centro, ‘Bavi’ pasa al norte de Taiwán ese día, según la Administración Meteorológica Central de Taiwán.

Se prevé que se desplace hacia Zhejiang, en el este de China, y que, de acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de ese país, toque tierra antes de la medianoche o en las primeras horas del domingo y luego se desplace hacia el interior.

Las escuelas y oficinas en la mayor parte de Taiwán suspendieron actividades el sábado. AP (ChiangYing-ying/AP Photo/Chiang Ying-ying)

China evacua a más de 1.7 millones de personas

Las autoridades en la provincia de Zhejiang han evacuado a más de 1.7 millones de personas hasta el sábado en la mañana, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Shanghai, también en la costa oriental de China, había reubicado a unos 34 mil residentes de zonas de alto riesgo hasta el mediodía, según Xinhua.

En el sureste de China, las ciudades cercanas a la costa se están preparando para los impactos del tifón.

En la ciudad de Ningde, en la provincia de Fujian, más de 3 mil 700 personas habían sido reubicadas desde zonas terrestres de alto riesgo hasta la noche del viernes, informó Xinhua.

Las autoridades de Fujian han puesto en alerta a más de 17 mil rescatistas.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió una alerta naranja por tifón, la segunda más alta en una escala de cuatro niveles, y se suspendieron las labores en muchas escuelas y servicios de transbordador.

Se han cancelado cientos de vuelos y se han suspendido algunos servicios ferroviarios de alta velocidad.

El centro también emitió el sábado la primera alerta roja por tormentas del año, según la emisora estatal CCTV.

Las autoridades chinas dijeron el sábado que han asignado 40 millones de yuanes (5.9 millones de dólares) en fondos centrales de ayuda por desastres naturales para apoyar las labores de prevención del tifón, y de rescate y ayuda de emergencia en las provincias de Zhejiang y Fujian.

Deslizamientos de tierra dejan más de 12 muertos en Filipinas

En Filipinas, un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias monzónicas que ‘Bavi’ intensificó afectó una aldea el viernes antes del amanecer en el poblado costero de Malapatan, en la provincia sureña de Sarangani, lo que dejó al menos 10 aldeanos muertos y tres personas desaparecidas, informó Diego Mariano, portavoz de la Oficina de Defensa Civil.

Un deslizamiento de tierra por separado en el poblado de Calanogas, en la provincia sureña de Lanao del Sur, ocurrido el viernes antes del amanecer provocó la muerte de cinco personas y la desaparición de otras seis, señaló.

Dos personas se ahogaron en inundaciones el miércoles en la provincia sureña de Bukidnon, agregó Mariano, sin proporcionar otros detalles.

El subadministrador de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dijo que en los últimos días unas 11.000 personas se trasladaron a 77 refugios de emergencia, en su mayoría en provincias del sur de Filipinas, debido al clima tormentoso.

Más de 80 personas heridas en Taiwán mientras fuertes vientos azotan Japón

Hasta las 8 de la mañana del sábado, las autoridades taiwanesas habían registrado al menos 87 lesiones por el tifón Bavi, algunas de ellas sufridas en desplazamientos en motocicleta bajo la lluvia y los vientos sobre caminos resbaladizos.

Un total de más de 14 mil 200 personas habían sido evacuadas en toda la isla, incluidas personas del condado oriental de Hualien y de la ciudad central de Taichung. Las escuelas y oficinas en la mayor parte de Taiwán suspendieron actividades el sábado.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió una alerta naranja por tifón. AP (ChiangYing-ying/AP Photo/Chiang Ying-ying)

En las islas del sur de Japón, en la prefectura de Okinawa, las autoridades locales han advertido sobre oleaje elevado, vientos fuertes y marejadas, y más de 200 vuelos han sido cancelados en toda la región, según la emisora pública japonesa NHK. Fuertes vientos y lluvia han azotado varias islas, incluida Ishigaki.