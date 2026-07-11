¿De qué murió el tigre Kenzo? Esto dice la necropsia entregada a la Profepa

El documento también identifica al felino como un macho de aproximadamente dos años de edad. (Foto: Archivo / Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el viernes que ya cuenta con el informe post-mortem con los resultados de la necropsia practicada al tigre de Bengala ‘Kenzo’, ejemplar que murió durante un operativo de captura realizado el pasado 2 de julio en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El estudio fue elaborado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y establece la causa preliminar de muerte del felino, además de documentar diversas lesiones que presentaba el animal.

Aunque el informe identifica la causa que provocó el fallecimiento, la propia universidad aún deberá entregar un diagnóstico definitivo con un estudio histopatológico, el cual permitirá conocer con mayor detalle las lesiones observadas durante la necropsia.

¿Cuál fue la causa de muerte del tigre Kenzo?

De acuerdo con el informe preliminar elaborado por especialistas de la UNAM, el tigre de Bengala murió por broncoaspiración de sangre, provocada por hemorragias originadas tras un impacto de bala en la parte frontal de la cabeza.

El reporte detalla que el proyectil ingresó por la región del párpado superior derecho y continuó su trayectoria atravesando el paladar blando, lo que derivó en las lesiones que finalmente ocasionaron la muerte del ejemplar, según la necropsia entregada a la Profepa.

¿Qué lesiones encontraron en Kenzo durante la necropsia?

Además de la herida que ocasionó el fallecimiento, el informe macroscópico describe otras lesiones presentes en el animal.

Entre ellas se encuentran heridas compatibles con proyectiles de arma de fuego, una lesión correspondiente al sitio donde se encontraba el microchip de identificación del ejemplar y una herida longitudinal lacerante de 11 centímetros de longitud en la cola.

El documento también identifica al felino como un macho de aproximadamente dos años de edad, con un peso de 116.2 kilogramos y una longitud de 236 centímetros, medida desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola.

La UNAM aún entregará un diagnóstico definitivo

La UNAM informó que el estudio entregado corresponde únicamente al informe macroscópico preliminar.

Posteriormente remitirá el resultado del examen histopatológico, el cual permitirá analizar las lesiones a nivel microscópico y completar el diagnóstico post mortem del tigre de Bengala.

La universidad indicó que dicho análisis será entregado una vez que se reanuden sus actividades.

¿Qué ocurrió con el tigre ‘Kenzo’?

Según el comunicado de la Profepa, el ejemplar murió durante el operativo de captura realizado el pasado 2 de julio en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Tras recibir el informe preliminar elaborado por especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la dependencia señaló que continuará el seguimiento del caso hasta contar con el diagnóstico final.

Activistas aseguraron que Kenzo permaneció cuatro días fuera de resguardo y afirmó que el ejemplar fue herido de bala antes de ser anestesiado, y no después, como afirmó la Profepa en un comunicado.

“Es más penoso ver como laProfepa se presta a montajes, porque ese animal ya estaba caído (muerto) cuando salen en un video diciendo que el animal estaba bien y que iba en traslado”, explicó Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).