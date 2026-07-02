Acusan a Profepa de montaje en caso del tigre Kenzo: Así habría sido el fallido operativo de rescate

Pese a las explicaciones de la Profepa sobre el operativo para capturar a Kenzo, el tigre de bengala que murió en el Estado de México tras permanecer cuatro días en una zona boscosa, persisten las dudas sobre qué ocurrió.

La muerte del tigre de bengala Kenzo, en un fallido operativo de rescate de la Profepa en la zona boscosa de Tepetlaoxtoc, Estado de México, ha generado dudas sobre la actuación de las autoridades de Protección Ambiental.

Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), denunció en una entrevista con el periodista Ernesto Méndez que Kenzo permaneció cuatro días fuera de resguardo y afirmó que el ejemplar fue herido de bala antes de ser anestesiado, y no después, como afirmó la Profepa en un comunicado.

“Es más penoso ver como la Profepa se presta a montajes, porque ese animal ya estaba caído (muerto) cuando salen en un video diciendo que el animal estaba bien y que iba en traslado”, explicó.

El especialista se refería un video publicado a las 08:24 horas por el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc en el que la veterinaria de la Profepa Ivonne Casaigne y la alcaldesa Diana Lizbeth Morales Méndez, afirmaban que el rescate había sido un éxito.

“Hoy en la mañana tuvimos exitosamente ya la captura del tigre. Es un trabajo en equipo, realmente fue con el rastreo de perros y un equipo muy grande de veterinarios de apoyo que se logró ya esta captura exitosa en este animal, se anestesió al animal, el manejo estuvo muy bien. Ahorita tiene algunas lesiones, entonces va a ser atendido en el zoológico”, afirmó.

Morales Méndez incluso dijo ante medios de comunicación que el ejemplar se encontraba en “muy buen estado”.

“De aquí sale el falino en muy buen estado. Obviamente iba sedado para poderlo capturar pero se lo lleva Profepa, se lo lleva rumbo al zoológico de Zacango, pero el felino llevaba heridas, a lo mejor rasguños, pero no llevaba ninguna herida que comprometiera su vida”, comentó la alcaldesa.

Zazueta responsabilizó a los dos médicos veterinarios contratados por Profepa por el manejo del caso.

“Es una pena que un animal al que se le pudo haber salvado la vida en su rescate pues haya contratado la Profepa a un equipo de veterinarios que se nota que no sabe hacer manejos con este tipo de animales. El doctor Fernando Marín y la doctora Ivonne Casaigne. El animal se les murió al sedarlo”, añadió.

Protección Civil del Edomex contradice también versión de la Profepa

Kenzo fue localizado la mañana de este jueves 2 de julio por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna (Cepanaf), Parque Ecológico Zacango, Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policía municipal y estatal y la Profepa.

Según esta versión de la Profepa, durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes.

“Sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias”, explicó la Procuraduría.

Por el contrario, la cuenta de Protección Civil del Estado de México afirmó que el ejemplar había sido “capturado de manera segura”.

“Luego de un operativo interinstitucional implementado bajo el Sistema de Comando de Incidentes, esta mañana fue capturado de manera segura el tigre de bengala reportado en el municipio de Tepetlaoxtoc”, indicó a las 08:35 horas la dependencia mexiquense.

En esta versión sólo se detalla que los especialistas encontraron una lesión que no comprometía la vida en Kenzo.

“Tras ubicar al ejemplar, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo de captura mediante sedación controlada. Una vez inmovilizado, determinaron que presenta una lesión que no compromete sus funciones vitales ni su movilidad”,

Kenzo fue atendido por veterinarios de la Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal, quienes no se han pronunciado hasta el momento para respaldar o rechazar la versión de la Profepa.

El bellísimo animal habría muerto pese los esfuerzos realizados por el personal veterinario.