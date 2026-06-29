¿Y el lindo gatito? Ubicación de tigre que escapó en Tepetlaoxtoc, Edomex, dificulta su captura

Autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen un fuerte operativo en Tepetlaoxtoc para capturar al tigre de manera segura. (Foto: Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc)

Luego de dos días de búsqueda, las autoridades de Protección Civil del Estado de México y del Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, al oriente de la entidad, en los límites entre Texcoco y Tlaxcala, el tigre que escapó de un centro de Semarnat aún no es capturado.

El Gobierno de Tepetlaoxtoc indicó que el tigre escapó de un predio ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan y que había sido localizado en una zona alta y de difícil acceso, lo que ha complicado que pueda ser asegurado, mientras el operativo se mantiene.

El felino logró ser ubicado gracias al uso de drones con cámaras térmicas, que permitieron saber el lugar en el que se encontraba, en medio de nopaleras y flora en la zona alta del municipio.

En el operativo de búsqueda se han involucrado la CEPANAF, PC Edomex, PC y Bomberos municipal y Seguridad Pública, así como apoyo federal, con el objetivo de capturar al ejemplar de forma segura, viendo por el bienestar del animal y de las personas.

“Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse, intentar capturarlo ni seguirlo, si observas al felino, repórtalo de inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia oficiales.

“Se invita a la población a mantener la calma, atender únicamente la información emitida por los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada”, indicó el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales.

¿Dónde se encuentra el tigre de Tepetlaoxtoc?

A pesar de que las autoridades pidieron no difundir rumores, en redes sociales han publicado diversas versiones sobre en dónde ha sido visto el felino, inlcuso páginas de los municipios cercanos han publicado memes.

Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil Edomex, dio a conocer que en el operativo participan 75 elementos con el apoyo de cuatro drones.

El municipio de Tepetlaoxtoc se ubica en una parte muy habitada y conectada con diversos municipios del Edomex y otros estados. Al norte limita con Acolman, Teotihuacan, San Martín de las Piramides y Otumba; al sur con Papalotla y Texcoco; al este con Calpulalpan (Tlaxcala) y con Emiuliano Zapata (Hidalgo); y al oeste con Acolman y San Andrés Chiautla.