Caso Roxana Guzmán: Cuerpo hallado en rancho está bajo análisis, dice Nahle

Roxana Guzmán fue privada de su libertad desde el 2 de junio pasado.

Autoridades de Veracruz analizan el cuerpo sin vida que presuntamente corresponde a la periodista Roxana Guzmán, según confirmó la gobernadora Rocío Nahle este lunes 30 de junio.

La mandataria pidió no especular con el caso y esperar los resultados de las pruebas de ADN, además de que van a esperar hasta que terminen las investigaciones de la Fiscalía General de Veracruz y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los restos que corresponderían al cuerpo de Roxana Guzmán fueron hallados tras el arresto de José del Carmen ‘N’, conocido como el ‘Delta 7′ y uno de los presuntos secuestradores y asesinos de la periodista.

El hombre, tras su detención, indicó la ubicación del rancho en el que presuntamente asesinaron a Roxana Guzmán, y las autoridades realizaron diligencias correspondientes, en las que encontraron los restos de lo que podría ser su cuerpo, al que se refirió Nahle como “varias piezas”, sin detallar la forma en la que fueron halladas.

Roxana Guzmán: ¿En qué van las investigaciones sobre su secuestro y asesinato?

Rocío Nahle detalló que, por la naturaleza del caso, no se pueden revelar las líneas de investigación relacionadas con la presunta desaparición forzada de Roxana Guzmán ni de su asesinato.

“Cuando hay una carpeta y hay una investigación de cualquier caso, se va llevando de la manera más estricta y es el tema en que va caminando”, detalló Nahle.

La gobernadora de Veracruz explicó que llevan 25 días con el tema, tanto la Fiscalía local como la FGR, además de la Secretaría de Seguridad del estado y a nivel Federal.

Roxana Guzmán fue sustraída de su propiedad en el municipio de Nanchital el 2 de junio pasado, cuando hombres armados ingresaron a la vivienda con violencia mientras ella grababa.

Hasta el momento hay dos civiles y cuatro policías detenidos que estarían relacionados con el asesinato de la periodista de Veracruz.

Nahle pidió a familiares de los policías detenidos que respeten el proceso, y si bien reconoció que tienen derecho a manifestarse, pidió que evitaran el cierre de carreteras para no pasar por encima del derecho de las demás personas.

Por ahora, las fiscalías están recopilando pruebas que vinculen a los policías con el secuestro de la periodista, y Nahle indicó que su administración no busca fabricar culpables ni responsabilizar sin pruebas a los presuntos asesinos de Roxana Guzmán.

Con información de Quadratín.