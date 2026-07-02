México vs. Inglaterra: ¿Por qué temen jugar en el Estadio CDMX? Esto dice la prensa

En otras condiciones, Inglaterra sería claro favorito ante México en los octavos del Mundial 2026; sin embargo, la prensa británica ha matizado esto no solo por el buen momento del equipo ‘tricolor’, sino también por las condiciones en la capital del país.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, fue el primero en aceptar que las condiciones de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar convierten al encuentro en un auténtico reto físico para sus pupilos.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, aseguró el estratega.

Prensa inglesa pide mesura para el México vs. Inglaterra

Más de un periódico de prestigio en Inglaterra ha hablado sobre el tema. El diario The Telegraph calificó a México como “uno de los más impresionantes del torneo” y destacó que además contará con el apoyo casi total del Estadio Ciudad de México.

Además, agregó que jugar en la capital mexicana “representa un enorme desafío para los equipos que no están acostumbrados a esas condiciones”, lo cual podría afectar físicamente a los jugadores europeos.

México llega en racha a los octavos de final. [Fotografía. Xinhua]

También destacó un dato importante: de los seis goles de México en la fase de grupos, cinco cayeron en el segundo tiempo, cuando los rivales presentaban un mayor desgaste físico.

El diario recordó que México tiene siete partidos ganados consecutivos y que la máxima amenaza del ‘Tri’ es mel delantero Julián Quiñones, quien se desempeña pegado por el sector izquierdo del ataque, donde Inglaterra no tiene un lateral nominal tras la lesión de Reece James.

Un análisis del medio The Times hace hincapié en que, a la altura de la capital mexicana, el aire contiene un 20 por ciento menos de oxígeno. Además, recordó que México solo ha caído dos veces en el Azteca en partidos oficiales; The Guardian aportó que el ‘Tri’ nunca perdió en 10 partidos mundialistas en Santa Úrsula.

El tabloide The Sun, que calificó al Azteca como “una fortaleza” para el ‘Tricolor’, hizo hincapié en que “Inglaterra aún no ha convencido del todo como aspirante al título”, especialmente después de sufrir en el partido ante República Democrática del Congo.

“México supondrá un desafío considerablemente más exigente que la República Democrática del Congo”, advirtieron. “No solo cuenta con una plantilla de mayor calidad (...) sino que además tendrá el respaldo de un estadio que suele inclinar la balanza a su favor”.

Harry Kane es la estrella de Inglaterra. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Además, recordaron el historial de Inglaterra en el Azteca, que consta de seis partidos. Los ‘Tres Leones’ solo han ganado dos juegos, ante Alemania Occidental y Paraguay, sin contar que nunca vencieron a México: hay un empate y una derrota para los ingleses.

Sin embargo, el dato histórico más relevante para la prensa es el recuerdo más ‘fresco’ que tienen de esta cancha, aunque data de hace 40 años, pues fue en el Azteca donde Argentina les ganó (2-1) los cuartos de final del Mundial de México 1986 con la polémica ‘Mano de Dios’ de Maradona.