Que no se ‘hagan patos’: ¿Qué es la Ley Merlín que analiza el Congreso de CDMX para proteger animales?

Luego de conocer la historia del pato 'Merlín', MC propone proteger el bienestar de los animales en CDMX.

¿Quieres hacer dinero con tu mascota? Deberás garantizarle una vida digna, ya que en el Congreso de la Ciudad de México propusieron una iniciativa llamada ‘Ley Merlín’, con la que buscan mejores condiciones para seres sintientes que generen ingresos.

La iniciativa fue presentada por Luisa Fernanda Ledezma, diputada local de Movimiento Ciudadano, quien explicó que debe existir una regulación para el bienestar de los animales que significan un beneficio económico para sus familiares, inspirada en el caso del pato ‘Merlín’, que se popularizó desde la inauguración del Mundial 2026 por andar en las calles de la Ciudad de México con la playera de la Selección Nacional.

Luisa Fernanda Ledezma explicó ante el Congreso que el pato ‘Merlín’ “conquistó las redes sociales con su carisma, su cercanía con las personas y su presencia cotidiana en espacios públicos”, y aunque comenzó como una historia de cariño y convivencia, con el tiempo se volvió en un fenómeno nacional, al grado de que apareció en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los intereses de los medios de comunicación y de las empresas por trabajar con él, demostraron que el Derecho tenía un vacío, ya que las leyes en la Ciudad de México hablan de proteger a los animales del maltrato y de la crueldad animal; sin embargo, no se responde qué pasa cuando un ser sintiente ayuda a generar valor económico.

“¿Debe ese valor traducirse también en mejores condiciones para su propia vida? La respuesta es sí“, argumentó la diputada de Movimiento Ciudadano.

¿De qué va la Ley Merlín para proteger animales en CDMX?

La propuesta de Luisa Fernanda Lezama “no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, no pretende crear cuentas bancarias, y tampoco pretende limitar la actividad económica”.

Con la ‘Ley Merlín’ se busca “que cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades capaces de generar valor económico, su bienestar sea siempre la prioridad”.

Con ello, una parte de los beneficios económicos generados de los animales deberá traducirse en “mejores condiciones de alimentación, atención médico-veterinaria, medicamentos, rehabilitación, cuidados especiales, enriquecimiento ambiental, una vejez digna”.

En general, con la ‘Ley Merlín’ se propone una mejor calidad de vida para los animales.

Sin embargo, no se detalló de qué forma se regulará la atención y cuidados que recibirán estos animales, ni las posibles sanciones en caso de que sus dueños no cumplan con la ley.