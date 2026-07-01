¿Juntos hasta la cárcel?: Pareja escala el Empire State para propuesta de matrimonio y los arrestan

Los escaladores rusos son conocidos como Angela Nikolau e Ivan Beerkus, fueron el tema del documental 'Skywalkers: A Love Story'. AP

Una pareja intrépida escaló este miércoles la antena del edificio Empire State y desplegó una pancarta sobre “el poder del amor” y la paz, aparentemente como parte de una audaz propuesta de matrimonio a gran altura, a la que poco después le siguió su arresto.

Los escaladores rusos, conocidos como Angela Nikolau e Ivan Beerkus, fueron el tema del documental “Skywalkers: A Love Story” —realizado por Netflix y difundido a partir de 2024— sobre sus hazañas de “rooftopping” y su naciente romance.

Vestidos de negro y con mascarillas —pero sin arneses—, ambos mantuvieron el equilibrio sobre un borde angosto y parecieron besarse en lo alto de la antena del rascacielos neoyorquino, según mostraron imágenes de video captadas por un helicóptero de noticias.

La pancarta —en la que se leía “cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz”— ondeaba desde la estructura, que se eleva 443 metros sobre la región central de la isla de Manhattan.

Propuesta de matrimonio en las alturas

Después de permanecer allí por cierto tiempo, recogieron la pancarta y comenzaron a bajar, abriéndose paso entre la celosía metálica hasta una cornisa más ancha, donde una de las personas pareció instalar un equipo fotográfico y se arrodilló.

Después de besarse y abrazarse de nuevo, la otra persona se tomó selfis con la mano izquierda extendida, como si estuviera examinando un anillo.

Arrestan a pareja que escaló el Empire State de Nueva York

Agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la policía comenzaron a subir por una escalera en la delgada estructura para interceptarlos.

Un video de cámara corporal de la policía muestra a un agente saludando y explicando: “Bueno, no pueden estar aquí arriba”.

Una voz fuera de cámara responde, aparentemente con esta frase: “Estamos comprometidos” en matrimonio.

Unos segundos después, los agentes llegaron a un descanso dentro de la antena y se encontraron con la pareja, que bajaba por una escalera y habló tranquilamente con la policía, según muestra el video.

Nikolau publicó imágenes de la aventura en sus cuentas de redes sociales, incluida una foto en la que mostraba un anillo de compromiso sobre una vista aérea de Manhattan.

Los dos escaladores —a quienes la policía identificó por sus nombres formales, Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov— fueron arrestados por allanamiento, imprudencia temeraria y otros cargos.

Por el momento no estaba claro si tenían abogados que pudieran declarar sobre las acusaciones. Se enviaron mensajes a la pareja para solicitarles sus comentarios.

EDIFICIO EMPIRE STATE-PANCARTA Los dos escaladores fueron identificados por sus nombres formales, Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov. (Foto: AP) (Richard Drew/AP Photo/Richard Drew)

¿Cómo lograron los escaledores rusos llegar a la punta del edificio?

“Skywalkers: A Love Story” sigue a Beerkus y Nikolau mientras realizan ascensos a menudo no autorizados de estructuras altas, a veces haciéndose pasar por trabajadores de la construcción para colarse.

Se desconoce cómo fue que la pareja obtuvo acceso a la antena, que se eleva muy por encima de las áreas públicas del edificio de 102 pisos. La administración del mismo indicó en un comunicado que el episodio fue “no autorizado” y no puso en riesgo a nadie en el rascacielos.

La administración no respondió preguntas sobre cómo fue que las dos personas llegaron a la antena y qué interacciones, si las hubo, tuvieron con los trabajadores de seguridad.

A los visitantes del Empire State se les revisa y se les dice que no lleven paquetes grandes, equipo deportivo, disfraces ni mascarillas, entre otros artículos.

En el pasado, escaladores temerarios han subido por la antena y otras partes del Empire State.

Esos ascensos han sido en gran medida no autorizados. Sin embargo, en 2023 el actor y músico Jared Leto recibió permiso de subir hasta la base de la antena desde el piso 86 para promocionar una gira.