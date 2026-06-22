Bruna y Waffle: ¿Qué pasó con las hermanas del pato Merlín que también fueron famosas?

Merlín, el pato que se volvió viral y ahora es embajador del Mundial (Foto: AP).

La popularidad del Merlín, el ‘pato mundialista’, se disparó con la efervecencia del Mundial 2026; sin embargo, previamente tuvo dos predecesoras: Bruna y Waffle, las cuales también alcanzaron notoriedad en redes sociales y forman parte de la historia detrás del fenómeno viral que conquistó el torneo.

La familia del patito recordó en una visita de Merlín a Palacio Nacional que su experiencia en el cuidado de aves domésticas comenzó mucho antes de la fama internacional de Merlín.

Y es que sus dos mascotas anteriores se volvieron conocidas entre usuarios de internet y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esa experiencia les permitió conocer las necesidades de estos animales y aplicar medidas de protección como el uso de calcetas para evitar lesiones en sus patas.

¿Qué pasó con Waffle, la patita que vendía agua en la Ciudad de México?

Antes de la llegada de Merlín, la integrante más famosa de la familia fue Waffle, una patita que acompañaba diariamente a sus dueños durante la venta de agua embotellada en las inmediaciones de Arcos de Belén, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Su historia ganó notoriedad en redes sociales por las imágenes que la mostraban caminando junto a la familia mientras realizaban sus jornadas laborales.

En 2023, fue un fenómeno por aparecer con su vestido azul siguiendo a su familia mientras vendía aguas y, cuando se cansaba, la subían a su carrito.

En enero de 2024, la familia informó que Waffle murió después de consumir comida presuntamente envenenada que una persona le habría arrojado en la vía pública.

Karlale dijo a Telediario que su hijo ”duró casi dos semanas en depresión, no quería hacer nada, quería estar dormido", y que era muy duro para él cuando le presuntaban sobre su pattia.

La propietaria también expresó que la muerte de la patita afectó profundamente a toda la familia y que el dolor continuaba meses después de los hechos.

¿Quién fue Bruna, la patita con tenis que se hizo viral en el Metro?

Pero el verdadero inicio de la historia viral de la familia comenzó varios años antes con Bruna, una pata que llamó la atención de miles de usuarios en febrero de 2020 por recorrer distintos espacios de la Ciudad de México utilizando tenis para proteger sus patas.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraban a Bruna transitando por instalaciones de la Línea 3 del Metro y por calles del Centro Histórico. Según reportó una usuaria en redes sociales, el ave acompañaba a un niño de unos siete años y utilizaba calzado especial para evitar heridas durante sus recorridos.

La notoriedad de Bruna creció rápidamente hasta captar la atención del festival Sneaker Fever. En febrero de 2020, los organizadores lograron localizarla y le entregaron regalos tanto a ella como a su familia.

A través de redes sociales, el evento agradeció el apoyo de los usuarios para encontrarla: “¡Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a encontrar a Bruna! Hoy nos reunimos con ella para compartir el amor por los sneakers con unos regalitos”, publicaron.

Entre los obsequios destacaron tenis de distintas marcas para la familia, mientras que Bruna recibió un par de sneakers Nike adaptados a su tamaño.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer qué fue de Bruna, quien de acuerdo con Karla, fue la madre de Waffle.

Merlín, el nuevo integrante de la familia

La muerte de Waffle marcó un momento decisivo para la familia. En entrevista con ESPN, Karla Ivette explicó que Merlín llegó después de aquella pérdida.

“Ya teníamos patos antes; se nos hizo fácil tener otro. Nos envenenaron a la que era famosa, Waffle. Una clienta, que ya nos conocía, nos regaló a Merlín, porque mi hijo se puso muy triste al no ver a sus patos”, relató.

La familia aseguró posteriormente que la experiencia adquirida con Bruna y Waffle facilitó la adaptación del nuevo integrante. Merlín comenzó a acompañarlos en sus recorridos por el Centro Histórico y terminó convirtiéndose en una figura viral durante los festejos por la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, los cuidadores destacaron que el ave recibe atención veterinaria especializada, alimentación balanceada y medidas de protección para sus patas. “Merlín está muy bien cuidado y muy sano”, afirmaron.