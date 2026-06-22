Hallan el cuerpo de Jessica Magdalena, desaparecida en Guanajuato

Jessica Magdalena Ramos Trujillo, quien había sido reportada como desaparecida, fue localizada sin vida en Guanajuato.

La mujer, de 33 años de edad, fue localizada calcinada y su cuerpo presentaba huellas de violencia.

Jessica Magdalena había sido reportada como desaparecida el 10 de junio del 2026 en la ciudad de León.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la mujer salió de su casa aproximadamente a las 12:30 horas a bordo de una camioneta tipo Jeep. Salió en compañía de su ex pareja sentimental, un hombre identificado como Julián Montelongo Solís, originario del estado de Michoacán.

Según las declaraciones de los familiares de Jessica Magdalena, horas más tarde, el vehículo regresó al domicilio, pero sin ella.

En ese momento, los familiares se percataron de que faltaban varios objetos de valor y documentación del vehículo.

Las autoridades informaron que la mujer desapareció tras ser vista por última vez en el paradero de camiones Europlaza de la Colonia Valle de León, en el municipio de León.

Tras la desaparición de Jessica Magdalena, los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Guanajuato, por lo que se activó una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba con el folio GTO-0592/2026.

Al mismo tiempo, familiares y amigos iniciaron una búsqueda en paralelo, pero también realizaron manifestaciones que incluyeron el bloqueo de varias avenidas principales de la ciudad de León, para exigir a las autoridades la rápida localización de la joven.

Hallan el cuerpo de Jessica Magdalena: Notifican a su familia

El cuerpo de Jessica fue localizado el domingo 14 de junio de 2026 en un camino de terracería a la altura de la comunidad de La Loma, entre los municipios de San Francisco del Rincón y León.

Los vecinos de la zona reportaron que había un cuerpo envuelto en una cobija y calcinado, además de que le faltaba una extremidad.

La Fiscalía del Estado confirmó que el hallazgo ocurrió en una zona cerril ubicada cerca de la carretera León-Aguascalientes, a la altura de la comunidad La Loma.

Desde entonces, las autoridades realizaron los estudios forenses y las diligencias correspondientes para establecer plenamente su identidad.

La tarde de este domingo 21 de junio, la familia de Jessica fue notificada de su hallazgo sin vida luego de que personal de la Unidad Especializada en Investigación de Desaparecidos y Homicidios lograra la plena identificación del cuerpo por el estado en el que se encontraba.

Este lunes, a través de un comunicado, la Fiscalia de Guanajuato confirmó el hallazgo sin vida de Jessica Magdalena.

“La Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF), mediante la aplicación rigurosa de pruebas científicas de laboratorio, principalmente en materia de genética forense, lofoscopía, antropología y odontología forense, se logró establecer con total certeza técnica y validez jurídica que el cuerpo corresponde a Jessica Magdalena “N”.

“Confirmada la identidad, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas activó el protocolo de Notificación de Alto Impacto para informar a las víctimas indirectas sobre los avances de la investigación y la correspondencia del perfil genético”, informó la Fiscalía.

La dependencia indicó que el cuerpo de la joven ya fue entregado a sus familiares, y aseguró que la Fiscalía mantiene en curso la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y desaparición de personas.

La Fiscalía aseguró que “agota de forma prioritaria todas las líneas de análisis para identificar, capturar y presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este atroz crimen”.

Se sabe que Jessica Magdalena tenía un hijo de 14 años que dependía de ella y que ahora ha quedado huérfano.

La familia de la joven ha señalado públicamente que la ex pareja sentimental de Jessica Magdalena estaría detrás de su desaparición y posterior asesinato.