‘De parte de tu hijo JP’: Celebran con flores a ‘El Mencho’ en el Día del Padre

Este 21 de junio, celebraron a Nemesio Oseguera, 'El Mencho', quien murió en un operativo en febrero pasado.

Desde temprana hora, la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el parque funeral Recinto de La Paz en Zapopan Jalisco se llenó de arreglos florales de gran formato, elaborados con cientos de rosas rojas y otras flores exóticas presuntamente por Di Aroma Florería.

Las flores fueron dispuestas sobre la lápida que ostenta el nombre de Nemesio Oceguera Cervantes, identificado por autoridades federales, y en expedientes judiciales, como el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG).

Algunos arreglos tienen figuras de corazón, cruz, y la silueta de un gallo, en alusión al apodo de “El Señor de los Gallos”.

Entre las flores destaca un mensaje familiar, “Para mi padre, de parte de tu hijo JP, te amo papá”, la firma coincide con uno de los apodos de su hijastro, Juan Carlos Valencia, a quien se considera líder del CJNG.

Desde febrero cuando el Mencho fue abatido, se han colocado ofrendas florales, sin mensajes ni remitentes, pero todas con las mismas alusiones. El ataúd de Oseguera fue importado de EU y está bañado en oro.

Los vecinos de élite del ‘Mencho’ en el Recinto de la Paz

A un costado de la tumba de El Mencho, se localiza una cripta marcada con los apellidos de Caro Quintero, presuntamente propiedad del que fuera líder del Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

Y muy cerca está la tumba de Juan José Quintero Payán, uno de los jefes vinculados al Cártel de Juárez y relacionado también con el origen del Cártel de Sinaloa.

Muy cerca se ubica la tumba de Carlos Manuel Flores Amezcua, quien fuera uno de los mandos policiales en Zapopan, asesinado al interior de un café presuntamente por miembros del CJNG.

A menos de 100 metros se encuentra la tumba de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador de Jalisco, quien fue asesinado el 18 de diciembre de 2020, presuntamente por miembros del cártel de las cuatro letras.

¿Quién es el JP, el hijo del ‘Mencho’ que lo recordó en el Día del Padre?

Juan Carlos Valencia González,“El 03”, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de “El Mencho”, según expedientes judiciales, e investigaciones del gobierno de la Estados Unidos, ejerce en los altos mandos desde 2007, es buscado desde diciembre de 2021, por mandato del gran jurado del Distrito de Columbia que lo acusa de conspirar para importar cocaína y metanfetaminas a Estados, el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y sentencia.

Se le alude con los alias: “Pelón”, “Tricky Tres”, “O3”, “El 3”, “JP”, y “Pelacas”.

Juan Carlos es hijastro del Mencho, quien se casó con su madre, Rosalinda González Valencia, cuando él tenía 4 años.

El JP es hijo biológico del líder delictivo Armando Valencia Cornelio, quien fundó el extinto Cártel del Milenio y estableció redes de tráfico de drogas que se extendieron desde Sudamérica a Estados Unidos, su forma de trabajo y su estrategia dio paso a la conformación del CJNG.

Armando Valencia Cornelio formuló parte de las filas del Cártel de Guadalajara que entonces encabezaba Miguel Ángel Félix Gallardo, y a su detención se alió al cartel de Juárez, y estableció alianzas con el también llamado Cártel de Colima que encabezaban los hermanos José de Jesús, Adán y Luis Amezcua, mejor conocidos como los ‘Reyes de la Metanfetaminas’, y se quedó con el mercado de estos cuando fueron detenidos en el año 2000.

Fue detenido en 2003, en un bar ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco estuvo recluido en el Penal de El Altiplano en Almoloya de Juárez donde fue sentenciado a pasar 47 años y seis meses de prisión.

Pero doce años después fue extraditado a Estados Unidos en donde se le condenó a 19 años y siete meses en prisión, en 2020 recuperó su libertad. Actualmente está mermado de salud, y alejado de la vida delictiva.