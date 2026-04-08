Importado de EU y bañado en oro: Los lujosos ataúdes del “Mencho” y “El R1″

El ataúd donde fue enterrado "El Mencho" tiene un costo de 240 mil pesos (Ilutración: El Financiero)

En las entrañas del Panteón Recinto de la Paz, uno de los cementerios más importantes de Jalisco, ha quedado al descubierto la cara más lujosa de la muerte.

En un féretro de 240 mil pesos, bañado en oro y sólo siete unidades en existencia, descansa uno de los narcos más importantes de México: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo para su captura.

Según reportes, el mismo modelo de ataúd fue utilizado para Rubén Guerrero, “El R1″, quién también murió durante la operación táctica en Tapalpa, Jalisco.

Muere “El Mencho”, el líder narco más peligroso de México

Más de un centenar de personas hicieron a un lado el tradicional negro de luto para vestir de colores en el entierro del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” fue enterrado el pasado 4 de marzo en Zapopan, Jalisco.

La comitiva fúnebre estuvo compuesta por al menos dos vehículos, una con el féretro dorado del Mencho y y otra con las coronas, resaltando la de un gallo echo con flores blancas.

Desde temprana hora, la carroza fúnebre ingresó por tierra a Guadalajara, escoltada por unidades oficiales. Jefes policiales señalaron que la medida tenía como objetivo prevenir incidentes y garantizar la seguridad. Asimismo, la presencia de fuerzas federales buscaba disuadir posibles acciones de grupos rivales.

Durante la noche y madrugada del domingo, cientos de personas arribaron al lugar, muchas de ellas con el rostro cubierto con cubrebocas.

En la zona también se registraron sobrevuelos de helicópteros como parte de las labores de vigilancia, además de una fuerte presencia de elementos de seguridad en las inmediaciones del recinto, lo que reforzó las versiones de que ahí se llevaría a cabo el servicio funerario.