¿Por qué las visas EB-1 y EB-2 están ‘de moda’? Así puedes obtener la residencia en EU por tu talento

Los tipos de visa EB-1 y EB-2 para Estados Unidos ganan popularidad entre los mexicanos.

En los últimos años, el significado de ‘sueño americano’ cambió para miles de mexicanos. Antes, la migración estaba relacionada, principalmente, con obtener trabajos agrícolas o de mano de obra; ahora, profesionistas, investigadores, ejecutivos y emprendedores buscan vivir en Estados Unidos con las visas EB-1 y EB-2.

Aunque el presidente Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias para los que quieran vivir en su país, en algunos casos se mostró flexible y permitió la entrada de profesionistas e investigadores.

Para lograrlo, es necesario obtener las visas EB-1 y EB-2. Por ello, los profesionistas buscan abrirse paso a través de programas migratorios que premian el talento, la experiencia y la innovación.

Las visas EB-1 y EB-2 National Interest Waiver (NIW) son actualmente dos de las categorías más solicitadas por mexicanos que quieren crecer profesionalmente y desarrollar proyectos internacionales en territorio estadounidense.

Hay visas especiales para profesionistas e investigadores que quieren vivir en EU. (Freepik)

¿Quiénes solicitan más las visas EB-1 y EB-2?

Las personas que más solicitan las visas EB-1 y EB-2 son profesionales de sectores estratégicos como:

Tecnología,

Innovación,

Salud,

Ingeniería,

Educación,

Investigación científica,

Logística,

Manufactura avanzada, y

Servicios profesionales.

De acuerdo con Yesenia Iacona, fundadora de Iacona Law Firm, consultoría especializada en derecho migratorio, el perfil del solicitante mexicano evoluciona rápidamente.

“Cada vez vemos más profesionistas y emprendedores mexicanos con trayectorias sólidas que califican para categorías migratorias basadas en mérito, experiencia e impacto. Ya no se trata únicamente de buscar empleo o invertir capital, sino de demostrar cómo sus conocimientos, logros o proyectos pueden aportar valor a Estados Unidos”, explica.

Los mexicanos en EU Ya no solo buscan trabajo, apuestan por visas que premian experiencia, innovación y liderazgo

¿Qué sabemos de la visa EB-1 y cómo obtenerla?

La visa EB-1 es considerada una de las categorías más prestigiosas para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, ya que está dirigida a personas con habilidades extraordinarias o trayectorias sobresalientes.

Las áreas que califican para obtenerla, son:

Negocios,

Ciencias,

Educación,

Investigación,

Tecnología,

Artes,

Deportes,

Ejecutivos multinacionales, y

Académicos de alto nivel.

Esta categoría suele ser otorgada a profesionales que obtuvieron reconocimientos, premios, publicaciones o que han liderado proyectos innovadores con impacto nacional o internacional.

“México cuenta con un número creciente de profesionistas y empresarios con trayectorias que cumplen con los criterios de una EB-1. Sin embargo, muchas veces desconocen que sus logros profesionales pueden ser suficientes para acceder a esta categoría”, destaca Iacona.

Como parte de los requisitos principales para obtener la visa EB-1 están:

Demostrar reconocimiento nacional o internacional en su campo,

en su campo, Acreditar premios, publicaciones, investigaciones o contribuciones,

Presentar evidencia de liderazgo o trayectoria sobresaliente, y

o trayectoria sobresaliente, y Comprobar impacto relevante dentro de su industria o profesión.

USCIS describe que es necesario demostrar “que tiene alguna habilidad extraordinaria en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes a través del reconocimiento continuo nacional o internacional” para obtener la visa.

En caso de cumplir con los requisitos mencionados, los pasos para tramitarla son:

Reunir documentación académica y profesional.

y profesional. Elaborar una estrategia para demostrar el beneficio nacional de su trabajo.

Presentar la petición I-140 ante USCIS .

. Esperar la evaluación migratoria.

Solicitar la residencia permanente cuando la categoría esté disponible.

¿Qué sabemos de la visa EB-2 NIW y los requisitos para obtenerla?

La visa EB-2 National Interest Waiver (NIW) es una de las opciones más accesibles para profesionistas y emprendedores mexicanos debido a que con ella es posible solicitar la residencia permanente sin tener una oferta laboral o un patrocinador.

Para acceder a esta visa, el solicitante debe demostrar que su experiencia, trabajo o proyecto representa un beneficio significativo para el interés nacional de Estados Unidos.

Los requisitos principales son:

Contar con estudios avanzados o experiencia profesional destacada.

Demostrar logros, contribuciones o trayectoria relevante en su área.

contribuciones o trayectoria relevante en su área. Comprobar que su trabajo tiene potencial para beneficiar a EU.

Presentar evidencia de impacto en sectores estratégicos.

Esta visa resulta especialmente atractiva para especialistas en:

Inteligencia artificial,

Tecnología,

Salud,

Investigación científica,

Ingeniería,

Energía,

Educación, y

Logística.

También aplican emprendedores cuyos proyectos generen innovación, competitividad, desarrollo económico o creación de empleos.

El proceso para obtener la visa EB-2 es el siguiente:

Reunir documentación académica y profesional. Elaborar una estrategia para demostrar el beneficio nacional de su trabajo. Presentar la petición I-140 ante USCIS. Esperar la evaluación migratoria. Solicitar la residencia permanente cuando la categoría esté disponible.

“Muchos profesionistas y emprendedores mexicanos desconocen que pueden ser candidatos para una EB-2 NIW. No se trata únicamente de tener títulos académicos avanzados, sino de demostrar experiencia, contribuciones relevantes y cómo su trabajo puede beneficiar a Estados Unidos”, señala Iacona.

¿Cuánto cuestan las visas EB-1 y EB-2?

Las tarifas migratorias varían dependiendo del tipo de trámite y del tipo de visa, así como de las actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Actualmente, la petición migratoria principal para las categorías EB-1 y EB-2 NIW (Formulario I-140) tiene una tarifa de 715 dólares (12 mil 375.47 pesos mexicanos) además de posibles costos adicionales por traducciones, evaluaciones profesionales y honorarios legales.

De acuerdo con USCIS, el costo promedio de las visas EB-1 y EB-2 es de 2 mil 965 dólares (51 mil 319.26 pesos mexicanos) al obtener el documento en físico o en línea.

Además de las visas EB-1 y EB-2 NIW, existen otros mecanismos para establecerse legalmente en Estados Unidos: