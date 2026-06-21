Fin de semana de terror en Guanajuato: Ataques armados dejan ocho personas muertas

En San Luis de la Paz, Guanajuato, fue uno de los multihomicidios en el estado. (Foto: Quadratin / Redes sociales)

Dos masacres ocurridas este sábado 20 de junio en Guanajuato dejaron un saldo preliminar de ocho personas sin vida y seis lesionadas.

Los ataques armados fueron reportados en los municipios de San Luis de La Paz, donde asesinaron a tres personas, y en Salamanca, donde cinco personas fueron agredidas a balazos.

El primer hecho se registró en San Luis de La Paz, donde varias personas fueron agredidas a balazos mientras se encontraban afuera de un establecimiento comercial; tres de ellas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas.

Esto ocurrió la tarde del sábado 20 de junio en un establecimiento comercial de venta de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle 20 de Noviembre, en la comunidad de Puerto Blanco, en el municipio de San Luis de La Paz.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en ese punto, varias personas se encontraban reunidas cuando fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra quienes estaban presentes.

Algunos de los presentes intentaron resguardarse, mientras otros buscaron auxiliar a las personas que resultaron heridas durante la agresión.

Las detonaciones de armas de fuego generaron alarma entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

En poco tiempo, al lugar arribaron paramédicos y elementos de Seguridad Pública para atender el reporte. A su llegada, se encontraron con varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Las cuatro personas que resultaron heridas recibieron atención inmediata en el sitio y posteriormente fueron trasladadas a unidades médicas para continuar con su valoración y atención médica.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas afectadas ni detalles sobre su estado de salud.

El ataque armado en Salamanca

El segundo hecho se registró en el municipio de Salamanca, donde la noche del sábado se reportó un ataque armado que dejó cinco personas sin vida y otras dos personas lesionadas de gravedad.

La Dirección de Seguridad Pública informó que los hechos se registraron alrededor de las 21:30 horas en la calle Los Laureles, cerca de las inmediaciones del campo de futbol, en la comunidad de San Juan de Razos.

En este lugar, las víctimas se encontraban conviviendo cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después escapar.

Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de cinco personas y dos personas lesionadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas fatales son cuatro hombres y una mujer. Entre los fallecidos se encuentran dos menores de edad.

Por el momento, las autoridades no reportan personas detenidas.

La Fiscalía de Guanajuato informó que ha iniciado una investigación para esclarecer estos dos nuevos homicidios múltiples que se suman a una larga lista de masacres ocurridas en Guanajuato.