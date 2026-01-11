Trámite de visa EU 2026: ¿Quién decide si me la dan, cuánto tiempo tarda y qué pasa si la pierdo?

¿Tienes dudas sobre el trámite de la visa americana en 2026? Esto es lo que debes saber. (Foto: Shutterstock)

En este 2026, obtener una visa de Estados Unidos es distinto, sobre todo para quienes planean viajar por trabajo o estudios. Entre citas, entrevistas y papeleo, muchos se preguntan: ¿quién decide si me la otorgan?, ¿cuánto tarda el trámite? y ¿qué pasa si pierdo mi visa?

Uno de los cambios que entran en vigor este año se encuentra el ajuste en la tarifa del permiso de trabajo (Formulario I-765) para categorías como asilo o TPS, cuyo costo aumentará de 550 a 560 dólares.

Además, el gobierno estadounidense implementó desde octubre de 2025 una nueva ‘Tarifa de Integridad de Visa’ (Visa Integrity Fee) de 250 dólares. Este cargo adicional aplicará a la mayoría de las visas tramitadas en embajadas o consulados de Estados Unidos, incluyendo visas de turismo, estudio y trabajo.

Estos ajustes no solo representan un aumento en los costos, sino que también reflejan un endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump. Si planeas viajar a Estados Unidos este año, aquí te resolvemos las dudas más frecuentes para evitar sorpresas al momento de solicitar tu visa estadounidense.

La tarifa del Formulario I‑765 para permisos de trabajo en Estados Unidos aumentará en 2026 de 550 a 560 dólares. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

¿Quién decide si te conceden la visa de EU o no?

La decisión final sobre una visa de Estados Unidos la toma un oficial consular en la Embajada o el Consulado. Este profesional evalúa tu solicitud, los documentos que presentes y la entrevista en persona para determinar si cumples con los requisitos de la visa que solicitaste.

El trámite inicia con el formulario DS‑160, donde proporcionas información personal, motivo del viaje y datos académicos y financieros. Después, se realiza el pago de la tarifa correspondiente y se agenda la cita para la entrevista consular.

En este encuentro, el oficial consular revisa que tu propósito de viaje sea legítimo y que tengas vínculos suficientes con tu país de origen, entre otros criterios.

Si el oficial considera que no cumples con los requisitos, puede negar tu visa en ese momento.

En algunos casos, se aplica un “procesamiento administrativo”, lo que significa que se requiere tiempo adicional para verificar información o documentos. En estos casos, la decisión puede tardar más, pero siempre se comunica al final del proceso.

¿Cuánto tiempo tardan en decirte si tu visa fue aprobada?

Los tiempos varían según el tipo de visa, el consulado y la demanda de citas. En lugares como Ciudad de México o Guadalajara, las citas deben programarse con varios meses de anticipación, especialmente si inicias el trámite a principios de año.

Una vez aprobada la visa, la entrega del pasaporte con el sello puede tardar desde unos días hasta varias semanas, dependiendo de:

Si tu solicitud está completa.

La cantidad de trabajo de verificación que requiera tu solicitud de visa, el cual puede afectar el tiempo de procesamiento.

Y si la Sección Consular determina que debes proporcionar más información antes de tomar una decisión sobre tu solicitud.

Toma en cuenta que los cambios implementados desde 2025 exigen revisiones más detalladas de cada solicitud, lo que puede retrasar aún más el trámite si algún paso no se cumple correctamente. Por eso, es fundamental seguir todas las instrucciones al pie de la letra y planear con anticipación.

¿Qué pasa si perdiste o robaron tu visa?

Perder tu visa o que te la roben no significa que pierdas tu derecho a solicitar otra. Sin embargo, deberás iniciar el proceso desde cero, incluyendo el pago de la tarifa y, en la mayoría de casos, una nueva entrevista consular.

Si la pérdida ocurre dentro de Estados Unidos, es recomendable reportarlo a las autoridades. Si estás en el extranjero, acude al consulado o embajada más cercana para conocer los pasos a seguir. Cada caso se evalúa de forma individual; haber tenido una visa previamente no garantiza que te otorguen otra automáticamente.

Las nuevas reglas para obtener la visa de trabajo H‑1B

La visa H‑1B, destinada a profesionales que trabajan temporalmente en Estados Unidos, sufrió cambios importantes que aplican a partir de este 2026.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la llamada lotería aleatoria, que asignaba las limitadas visas H‑1B ante la alta demanda anual. En su lugar, se implementó un sistema que hoy prioriza a los solicitantes con salarios más altos y calificaciones especializadas.

Además, todos los solicitantes de visas de no inmigrante F, M o J (para estudiantes de intercambio y académicos) deberán configurar sus cuentas de redes sociales como “públicas” para que las autoridades puedan verificar su identidad y admisibilidad, según la legislación estadounidense.