Vicente Fox explica los ingredientes que tiene la fórmula de Coca Cola: ‘Nueces, café…’

Antes de llegar a Los Pinos, Vicente Fox trabajó durante 16 años dentro de Coca-Cola, empresa donde comenzó como repartidor botellas y terminó en puestos directivos.

Esa trayectoria le permitió conocer algunos de los secretos que rodean a una de las bebidas más populares del mundo, incluida parte de la misteriosa fórmula de Coca-Cola que ha dado pie a toda clase de teorías.

El expresidente reveló que, pese a que nunca tuvo acceso completo a la receta, sí conocía algunos de los ingredientes que se integran al concentrado conocido como “7X”, además de recordar una anécdota en la que el entonces mandatario Luis Echeverría intentó obtener la fórmula para fabricar el refresco en México.

Vicente Fox trabajó en Coca-Cola. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Vicente Fox sobre la fórmula de Coca-Cola?

Durante una entrevista para el pódcast Par de Tres, Vicente Fox explicó que el famoso concentrado conocido como “7X” era uno de los grandes secretos de la compañía y que ni siquiera los directivos tenían acceso a todos sus componentes.

“Eran 7X, eso significaba la fórmula secreta, son distintos elementos y venía de Brasil, pero nadie nos dijo nada de lo que contenía”, relató.

Sin embargo, aseguró que sí conocía algunos ingredientes que formaban parte de la bebida, entre ellos:

Nuez.

Café.

Limón italiano.

Fox también recordó que durante el gobierno de Luis Echeverría se buscó obtener la fórmula para producir la bebida en México, pero la petición fue rechazada por la empresa. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para impulsar la compra de productos elaborados en el país.

¿Qué sabemos de los ingredientes del refresco de cola?

La lista exacta de los ingredientes en los refrescos de cola continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la industria, aunque con el paso de los años se han conocido algunos elementos presentes en estas bebidas.

En sus orígenes, la receta creada por John Stith Pemberton incluía vino, hojas de coca y nuez de cola (de ahí proviene el nombre), ingrediente que dio nombre a la bebida. Con el paso del tiempo, la fórmula evolucionó hasta eliminar esos componentes y dar paso a otros como la cafeína.

Laura Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, señala que los refrescos de cola contienen grandes cantidades de azúcar. Sin embargo, explica que el ácido fosfórico incluido en su fórmula ayuda a contrarrestar el sabor extremadamente dulce, lo que permite que la bebida resulte más agradable al paladar y pueda consumirse con facilidad.

Actualmente, las recetas comerciales suelen incluir:

Agua carbonatada.

Azúcares añadidos o jarabe de alta fructosa.

Color caramelo.

Ácido fosfórico.

Saborizantes.

Cafeína.

Conservadores y otros aditivos alimentarios.

Además, a lo largo de los años han surgido recetas caseras y diversas teorías sobre sus componentes, aunque las compañías mantienen en reserva las proporciones exactas de los ingredientes.

Vicente Fox trabajó en Coca-Cola, pero no conoció la fórmula de la bebida. (Foto: Unsplash / Cuartoscuro)

¿Cómo fue el paso de Vicente Fox por Coca-Cola?

Vicente Fox trabajó durante 16 años en la refresquera y aseguró que las acciones que adquirió mientras formó parte de la empresa le permitieron construir gran parte de su patrimonio.

El político relató que llegó a Coca-Cola después de no conseguir empleo en una automotriz y que comenzó su carrera como repartidor en Morelia.

“Tenía mi uniforme caqui con mi letrerote, me fui a Morelia, me hospedaron en un hotel y al otro día fui a la planta (...) llegué a trabajar a las 6 de la mañana, estuve asignado a un camión, me puse a entregar botellas, agarré cuerpo por el ejercicio, aprendí a cargarlas”.

Con el paso de los años ascendió al área de Mercadotecnia y posteriormente alcanzó puestos directivos, experiencia que precedió a su incursión en la vida política.