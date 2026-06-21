Vicente Fox recuerda cómo eran sus desayunos en Los Pinos: ‘Teníamos un buen chef’

Vicente Fox disfrutaba de comidas en los Pinos preparados por un chef. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El expresidente Vicente Fox considera que vivir en Los Pinos tenía muchas más ventajas que Palacio Nacional, pues tenía amenidades como “una buena alberca”, boliche, la cercanía del bosque, además de comidas preparadas por un chef.

Durante una entrevista realizada en su residencia de San Cristóbal, Guanajuato, Vicente Fox, extrabajador de Coca-Cola, recordó algunos aspectos de su vida cotidiana durante su paso por la Presidencia de México, desde cómo el Estado Mayor lo despertaba desde las 6 de la mañana y controlaba cada aspecto de su vida, hasta la alimentación que llevaba.

“Teníamos un buen chef”, comentó Fox en el pódcast Par de tres. Sobre los alimentos que solían servirse en las mañanas, recordó que recibía “comida tipo mexicano (...) no me acuerdo, creo que (el chef) era veracruzano, lo sacó el Estado Mayor, es el que lo ponía”.

Vicente Fox y asegura que Los Pinos era mejor que Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Archivo)

¿Quiénes han sido chefs de Vicente Fox?

Aunque Fox no mencionó el nombre del cocinero que preparaba sus desayunos en Los Pinos, durante su administración trabajaron chefs que posteriormente compartieron detalles de la operación gastronómica presidencial.

Uno de ellos fue José Bossuet, chef personal del expresidente durante su sexenio. El cocinero llegó al cargo tras un proceso de selección en el que participó junto con otros candidatos y, además de encargarse de los desayunos, comidas y cenas del mandatario, coordinó banquetes de Estado y los servicios de alimentación en giras nacionales e internacionales.

El chef José Bossuet fue el cocinero personal de Vicente Fox durante su sexenio. (Foto: Captura de pantalla)

Bossuet dijo en entrevista con Víctor Herrera que una de las condiciones para ocupar el puesto era tener un conocimiento profundo de la gastronomía mexicana tradicional, ya que gran parte de los eventos oficiales buscaban proyectar la cocina nacional ante invitados extranjeros.

Entre los banquetes que Bossuet preparó en el sexenio están: huitlacoche y una salsa de chile poblano para el príncipe Carlos; o espárragos, pulpo a la diabla, pato en chilate y un sorbete de frambuesa para Tony Blair, exprimer ministro de Reino Unido.

El chef compartió que cada vez que Vicente Fox viajaba a su rancho, él tenía que acompañarlo preparado con ingredientes para ofrecer servicios a hasta 40 personas: “(a veces) salían reuniones de tipo familiar o de trabajo”.

El chef José Bossuet viajaba con el presidente durante las giras internacionales. (Foto: Captura de pantalla)

Otro chef vinculado al entorno de Fox fue Rodolfo Onofre, quien asumió responsabilidades en la cocina de la Hacienda San Cristóbal. El cocinero lagunero también participó en la organización de comidas privadas y eventos familiares del expresidente.

Onofre relató a Bien TV que las preferencias gastronómicas de Fox estaban relacionadas con su infancia en el campo. Entre los platillos que más solicitaba se encontraban las enchiladas verdes y unos “buenos huevos rancheros”. También le hacía carne asada, mole tradicional, cortes finos y quesos como camembert y roquefort con ciertos frutos.

“Es una persona que viene del campo; obviamente tiene ciertos recuerdos sobre la gastronomía y sus raíces familiares”, dijo el chef para Bien TV, “la cecina crocante y los platos botaneros son sus favoritos”. A Marta Sahagún, exprimera dama, “le gustaba el salmón y la espinaca”.

Onofre también ha cocinado para celebridades como Dalái Lama, Elton John y Arnold Schwarzenegger.

Las comidas y bebidas favoritas de Vicente Fox

La gastronomía mexicana aparece de forma constante en los recuerdos culinarios del exmandatario. Durante la conversación en el pódcast también narró una experiencia que vivió años antes de llegar a la Presidencia, cuando trabajaba como directivo de Coca-Cola y visitó la residencia oficial de Los Pinos durante el gobierno de Luis Echeverría.

Según relató, la entonces primera dama los invitó a comer a “una cocinita hermosa”: “Unas tortillas haciéndose ahí en caliente, a toda madre, con arrocito y frijoles”.

Al ser cuestionado sobre su taco favorito, respondió sin dudar: “el de carnitas”, aunque reconoció que actualmente le resulta más difícil de digerir. También rememoró con nostalgia las tortas que vendían frente al Centro Asturiano en la colonia Roma (CDMX), entre las calles Puebla y Orizaba, las cuales comía cuando era estudiante.

La residencia Los Pinos ha sido abierta al público como museo. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rodrigo Rubio)

El expresidente habló de su larga relación con Coca-Cola. Aseguró que su presentación favorita es “la botella chiquita de cristal”, aunque también confesó: “la Coca sí, sí, pero también me gusta la Pepsi, la verdad”.

Fox recordó que durante su juventud acostumbraba beber “Coca-Cola con Bacardí” y mencionó que en aquella época el brandy Presidente era una de las bebidas más populares en México.

El expresidente también recordó que durante sus giras internacionales impulsó la promoción del tequila en distintos países mediante degustaciones y eventos culturales, “los mariachis, con la sal, con el limoncito”.

Respecto al tequila, señaló que actualmente lo consume con moderación. “Me mareo rápido, no aguanto más que uno”, explicó. En contraste, aseguró que hoy prefiere el vino tinto, particularmente los vinos mexicanos de Casa Madero y los producidos en el Valle de Guadalupe.