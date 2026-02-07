‘Me llamó Martha Sahagún, no le hice caso’: Rodolfo Onofre, el chef que cocinó para Vicente Fox

Actualmente, el chef Rodolfo Onofre está a cargo de la cocina del restaurante Kapú de Saltillo. (Foto: Cuartoscuro/ Shutterstock)

Era un día común cuando el chef Rodolfo Onofre recibió una llamada inesperada: del otro lado de la línea le informaron que la comunicación provenía del Estado Mayor Presidencial, ya que el entonces presidente Vicente Fox quería entrevistarlo.

Lo primero que pasó por la mente del chef mexicano, quien ya tenía experiencia en la alta cocina, fue que no era real; sin embargo, poco después estaba a cargo no solo del servicio del expresidente, sino también de la cocina de la Hacienda San Cristóbal.

Se trataba de una experiencia que parecía muy lejana cuando comenzó a cocinar, impulsado por su abuelo, y que ahora solo se suma a una serie de éxitos que ha sazonado a lo largo de los años, pues entre la larga lista de personas que han probado sus platillos se encuentran políticos y artistas como el actor Arnold Schwarzenegger.

¿Quién es Rodolfo Onofre, el chef que cocinó para Fox?

Rodolfo Onofre es un chef originario de la Comarca Lagunera, quien comenzó a cocinar con ayuda de su abuelo con el objetivo de hacerse cargo de la alimentación de sus hermanos, una experiencia que lo llevó a enamorarse de la cocina.

Fue así que, a los 16 años, luego de mudarse a Monterrey, comenzó a trabajar en un restaurante como lavaplatos: “fue mi primer trabajo, lo digo con mucho orgullo, nunca imaginé crecer tanto”, comentó en entrevista con el diario Zócalo.

A pesar de la experiencia que adquirió al trabajar en una cocina, Rodolfo se especializó y cursó una carrera en Hostelería en el Instituto Regiomontano, la cual finalizó en 2003.

De manera paralela, trabajó en el Hotel Ancira de Nuevo León, donde aprendió mucho más que la preparación de los alimentos, ya que conoció la forma en la que funcionan las cocinas y comprendió que la disciplina es indispensable para la profesión.

Al terminar sus estudios hizo lo que muchos chefs mexicanos —como Santiago Lastra, dueño del restaurante KOL— hacen: viajar por el mundo para aprender lo más posible sobre gastronomía y alta cocina.

La Universidad Autónoma de Durango indica que el chef trabajó en cruceros y en hoteles de Australia, y adquirió mayor experiencia al desarrollarse como chef ejecutivo de los restaurantes Café Pacífica.

Además de su trayectoria en la cocina, Rodolfo también se ha desempeñado como docente, ya que incluso abrió la carrera de Gastronomía en la Universidad del Valle de México (UVM), campus Torreón, y enseñó en la escuela Kendall College, en Chicago, agrega la institución.

¿Cómo fue el primer encuentro con Vicente Fox?

Al volver a México, Rodolfo dedicó parte de su tiempo a desempeñarse como coordinador de carrera en la UVM. Fue mientras trabajaba en el área administrativa cuando recibió una llamada del Estado Mayor Presidencial.

“Recibí una llamada de la Presidencia de la República, de la señora Martha Sahagún, y realmente no le hice mucho caso; pensé que era una broma” dijo en entrevista con el canal de YouTube Laguna Prensa.

En otra conversación con Zócalo, el chef afirmó que incluso colgó la llamada del Estado Mayor Presidencial; no obstante, insistieron: “Finalmente, accedí a su petición, porque entendí que ya no era un spam, entonces ahora sí contesté y se concretó una entrevista en Guanajuato, en la Hacienda de Vicente Fox”, compartió. Este fue uno de los momentos en los que Rodolfo Onofre recuerda haber sentido mayor emoción.

“Yo estaba todo nervioso, me acomodaba la corbata que no traía, me veía los zapatos. Entro y me ve: ‘¿Cómo está, chef?’ y (me da) la mano grandota”, recordó sobre esa ocasión en entrevista con el canal de YouTube Interior 1A.

A pesar del nerviosismo, el chef obtuvo el puesto. En la conversación con El Sol de la Laguna indicó que sus habilidades en esculturas con fruta, mantequilla, chocolate, pan y caramelo fueron lo que llamó la atención del entonces presidente.

Además de hacerse cargo de las comidas y cenas de Estado de Vicente Fox en Los Pinos, Onofre se convirtió en chef ejecutivo y director de la Hacienda San Cristóbal, propiedad del político, por lo que cocinaba para toda la familia en sus eventos privados.

La cercanía del chef con los seres queridos de Fox fue tal que desarrolló una buena relación con todos: “Tengo muy bonita amistad con sus hijos y con todos los familiares, hermanas, primos y amigos de ellos”, dijo para el canal de YouTube Bien TV.

¿Cuál es la comida favorita de Vicente Fox y Marta Sahagún?

Al pensar en la comida del presidente de la República, quizá imagines un menú con ingredientes exóticos como caviar, cortes de carne wagyu o preparaciones de la alta cocina francesa e internacional.

No obstante, el chef Rodolfo Onofre recordó que Vicente Fox pasó su infancia y adolescencia en el rancho San Cristóbal, una etapa que definió gran parte de sus preferencias culinarias.

“Es una persona que viene del campo; obviamente tiene ciertos recuerdos sobre la gastronomía y sus raíces familiares”, dijo para Bien TV. Por este motivo, el expresidente prefería platillos de la gastronomía mexicana tradicional.

“La dieta del señor Vicente Fox es como la de cualquiera de nosotros: es fanático de las enchiladas verdes, le gustan unos buenos huevos rancheros, la cecina crocante y los platos botaneros son sus favoritos”, agregó.

Vicente Fox llevaba una diera basada en la gastronomía mexicana tradicional. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Otros platillos que recuerda haber servido con frecuencia fueron la carne asada y el mole tradicional, aunque admitió tener acceso a un sinfín de ingredientes como quesos, sales, condimentos, especias y aceites.

Lo que sí salía de lo habitual fue un banquete ofrecido en un evento: “servimos una variedad de insectos: acociles, gusanos de maguey y escamoles, que era algo que le gustaba bastante a él”, dijo.

Entre los ingredientes favoritos de Fox destacaban los quesos: “le encantaban los camemberts, el roquefort, pero mezclados con ciertos frutos”; además, disfrutaba de cortes de carne finos.

El chef añadió que a Marta Sahagún le gustaba llevar una dieta más ‘fitness’: “le gustaba el salmón y la espinaca”, comentó. Aunque señaló que, en un día normal, llevaban una alimentación como la de cualquier otra persona.

¿Para qué famosos ha cocinado el chef de Vicente Fox?

Durante el tiempo que trabajó con Vicente Fox, el chef Rodolfo Onofre tuvo la oportunidad de cocinar para diversos políticos y artistas, algunos de los cuales recordó con el canal de YouTube Laguna Prensa:

Dalái lama

Elton John

Monjes tibetanos

Diego López Rivera

Michelle Bachelet

Presidente mundial de Walt Disney

Arnold Schwarzenegger

Sobre este último recordó que solicitó un platillo sencillo, pero de alta calidad: “me acuerdo que pidió carne con muchos vegetales”, dijo en la entrevista.

Tras su paso por la cocina presidencial, Rodolfo Onofre emprendió sus propios negocios y actualmente se desempeña como chef ejecutivo del restaurante Kapú, en Saltillo, especializado en comida del noreste.