⁠Caso Adolfo Plata: Salió a vender tarjetas Pokémon y ahora lo acusan de liderar banda de robacasas

Según sus hermanos, Adolfo Plata acudió a una supuesta venta de tarjetas Pokémon en Querétaro y fue detenido al llegar al punto de encuentro.

La detención de un hombre queretano señalado por autoridades de Coahuila como presunto líder de una banda dedicada al robo a casa habitación ha generado una fuerte polémica en redes sociales, luego de que sus familiares denunciaran que fue víctima de una trampa cuando acudió a concretar la venta de tarjetas Pokémon.

Se trata de Adolfo Irving Plata, de 41 años, quien fue detenido el pasado 14 de junio en Querétaro y posteriormente trasladado a Saltillo, Coahuila, donde enfrenta acusaciones por su presunta participación en una organización criminal vinculada a robos en zonas residenciales.

Sin embargo, su familia sostiene una versión completamente distinta y asegura que Adolfo fue engañado para acudir a una cita de compra-venta de tarjetas coleccionables, donde finalmente fue interceptado por agentes ministeriales.

Adolfo Plata fue citado para una compra de tarjetas Pokémon

A través de un video difundido en Instagram, los hermanos de Adolfo Plata afirmaron que el queretano fue citado el domingo 14 de junio alrededor del mediodía en Plaza Vital, en Querétaro, para realizar una supuesta venta de tarjetas Pokémon.

Según relataron, al llegar al lugar fue detenido por elementos de la Fiscalía, sin que sus familiares recibieran información sobre su paradero durante varias horas.

“Mi hermano fue citado para una compra de tarjetas Pokémon y esto era toda una trampa. Ahora se encuentra privado de su libertad en otro estado que ni siquiera es Querétaro”, señalaron.

Los familiares explicaron que, tras seis horas sin noticias de él, lograron ubicarlo mediante la aplicación Find My iPhone. La ubicación marcaba instalaciones de la Fiscalía estatal, donde aseguran que únicamente les confirmaron que se encontraba ahí, pero sin permitirles verlo ni obtener detalles sobre el proceso legal.

¿Por qué lo acusan de liderar una banda de robo a casas?

La detención ocurrió en medio de una investigación desarrollada por autoridades de Saltillo, que identificaron a Adolfo Irving ‘N’ como presunto líder de una banda dedicada al robo de viviendas en distintos estados del país.

De acuerdo con la versión oficial, el grupo estaría relacionado con al menos cuatro robos cometidos en los fraccionamientos San Alberto y Villa Natura, donde fueron sustraídos dinero, joyería, documentos y aparatos electrónicos.

Las autoridades señalaron que la captura fue resultado de varios meses de labores de inteligencia y de un operativo coordinado entre corporaciones de Coahuila, Querétaro, Ciudad de México y la Secretaría de Marina.

Familia de Adolfo Plata denuncia irregularidades en Saltillo

Los familiares de Plata aseguran que existe evidencia suficiente para demostrar su inocencia y rechazan que tenga relación alguna con los hechos que se le imputan.

“No solemos ir a Saltillo y el único día que fuimos fue cuando fuimos a Texas. Tenemos testigos, evidencia, ubicación de celular, tenemos todo”, afirmaron.

Asimismo, sostienen que cualquier persona cercana a Adolfo sabe que no pertenece a ninguna organización criminal y que se trata de un error de las autoridades.

Los hermanos de Adolfo también denunció presuntas irregularidades en su trato durante los primeros días de detención. Según relataron, la primera comunicación que tuvieron con él ocurrió varios días después de su captura y apenas duró unos segundos.

“Nos dijo que no había recibido nada de comida”, señalaron en el video con el que buscan visibilizar el caso y solicitar apoyo ciudadano para que las autoridades revisen el expediente.