Festejo de la Selección Mexicana en Chihuahua: Hombre en estado de ebriedad atropella a aficionados

El conductor de la camioneta intentó darse a la fuga, pero fue atrapado cuando chocó contra un poste. (Captura de pantalla)

Un hombre, en estado de ebriedad, atropelló a aficionados que celebraban el triunfo de la Selección Mexicana, en la glorieta del monumento a Pancho Villla, en Chihuahua.

El saldo fue de seis heridos, de los cuales, dos ya fueron dados de alta después de que una camioneta los embistió, de acuerdo con información de medios locales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado, el hombre manejaba una camioneta pickup, pero al estar en estado inconveniente, no respetó a quienes todavía festejaban en el lugar.

El conductor intentó huir, pero fue detenido tras chocar con un poste, por lo que enfrentará cargos de fuga y lesiones.

Triunfo de la Selección Mexicana ‘inunda’ a la CDMX con toneladas de basura

La celebración del triunfo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en las calles de Ciudad de México dejó la madrugada del viernes alrededor de 40 toneladas de residuos y basura según datos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE).

La victoria de México, que los deja como líderes del grupo A, desató la euforia en las calles de la capital, especialmente en el Centro Histórico, los alrededores de los diferentes FanFest y el Paseo de la Reforma.

Las autoridades estiman que alrededor de 400 mil personas se congregaron a lo largo del tramo del Paseo de la Reforma que une la fuente de la Diana Cazadora y la Avenida Juárez.

Entre los desechos removidos durante el operativo de limpieza destacaron latas, vidrio, comida, pancartas y plásticos y diferentes áreas verdes y mobiliario urbano se vieron afectados durante la celebración.

Despliegan cuadrilla de limpieza ante toneladas de basura en CDMX

Ante el escenario de suciedad que colmó desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Centro Histórico, las redes sociales se inundaron rápidamente de fuertes críticas ciudadanas bajo consignas que invitaban a festejar sin ensuciar la vía pública.

Para mitigar los daños y permitir la circulación de automóviles en la principal avenida capitalina, la SOBSE hizo un despliegue a partir de las 5:00 horas, más de 300 trabajadores de limpieza, 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con más de 10 mil litros de agua.

“Celebrar también significa cuidar los espacios que son de todas y todos”, señaló la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, a través de un comunicado en redes sociales.

La celebración de la afición mexicana sucedió en un contexto de euforia por la clasificación del grupo entrenado por Javier Aguirre a la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

*Con información de EFE