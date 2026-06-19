Policía señalado por proteger a ‘Los Chapitos’ pide retiro anticipado y una pensión de 67 mil pesos

El policía es acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada junto con otros jefes policiacos de Sinaloa. (Fotoarte El Financiero).

El ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Jorge Alberto Contreras Núñez, solicitó pensión por retiro anticipado, por un monto de 67 mil 477 pesos, de acuerdo con la iniciativa presentada el jueves 18 de junio en el Congreso del Estado de Sinaloa.

El investigador es acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada junto con otros jefes policiacos de Sinaloa.

En la sesión ordinaria de ayer jueves 18 de junio, se dio la primera lectura de la iniciativa y fue turnada a la Comisión de hacienda Pública y Administración para su elaboración de dictamen y posteriormente se pondrá a consideración del pleno.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del estado, diputada María Teresa Guerra Ochoa, manifestó que el hecho de que se haya solicitado la pensión no quiere decir que se vaya a dictaminar, porque antes se tiene que revisar con cuidado por la Comisión correspondiente.

La segunda lectura se daría el próximo martes 23 de junio y después pasaría a discutirse el dictamen en la Comisión de Hacienda y Administración de la LXV Legislatura.

¿Quién es Alberto Jorge Contreras Núñez?

Alberto Jorge Contreras Núñez es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; recientemente fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos junto a otros funcionarios y por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Derivado de este señalamiento, durante los primeros días de este mes de junio solicitó un amparo con el objetivo de evitar que las autoridades bloquearan sus cuentas bancarias como consecuencia de las investigaciones que está realizando el Gobierno norteamericano.

De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, emitida el pasado 29 de abril, Contreras Núñez era distinguido por el Cártel de Sinaloa bajo el apodo del ‘Cholo’ y presuntamente recibió sobornos de narcotraficantes cuando se desempeñaba como funcionario en la Fiscalía General.

Mientras cursaba su segunda licenciatura, a Alberto Jorge Contreras Núñez se le presentó la oportunidad para dirigir la Policía de Investigación del estado de Sinaloa, luego de que el anterior comisario, Marco Antonio Almanza Avilés, iniciara su proceso de jubilación.

Gracias a ese movimiento, en noviembre de 2022 Contreras Núñez pasó de ser inspector especializado en combate al secuestro a encabezar el brazo operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con el paso del tiempo, Contreras aprovechó esa posición para beneficiar a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, según una acusación revelada por autoridades de Estados Unidos.