Larry, el gato oficial del gobierno británico que ha visto pasar a seis primeros ministros

El gato Larry acostado afuera de la residencia del #10 de Downing Street en Londres, este 22 de junio de 2026.

¿Turbulencia en el Reino Unido? El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión. Aún ante este cambio político en Downing Street, hay algo que prevalece: la presencia de Larry.

De cuatro patas, bigotes y aficionado a las siestas. El gato Larry cumplió 15 años en su cargo apenas en febrero pasado.

Larry es conocido como el cazador de roedores oficial del gobierno británico y primer felino no oficial. Hasta ahora el ‘michi’ ha dado su servicio bajo el mando de seis primeros ministros distintos.

“Él representa la estabilidad, y eso es algo muy valioso”, dijo Philip Howell, profesor de la Universidad de Cambridge que ha estudiado la historia de las relaciones entre humanos y animales, en el marco del cumpleaños del felino.

¿Cómo es que llegó Larry, el gato, a Downing Street?

Larry es un gato gris atigrado con blanco, conocidos como tabby. Desde hace varios años, este pequeño que alguna vez vagabundeó por las calles se convirtió en el Jefe Cazador de Ratones de la Oficina del Gabinete en el número 10 de Downing Street.

Larry fue adoptado del refugio Battersea Dogs and Cats Home de Londres por quien entonces era primer ministro británico, David Cameron, y llegó a Downing Street el 15 de febrero de 2011.

Según un perfil en el sitio web del gobierno británico, entre las funciones que tiene este gatito están el “recibir a los invitados, inspeccionar las medidas de seguridad y probar la calidad de los muebles antiguos para comprobar si son adecuados para la siesta”.

El gato se mueve con libertad en el lugar. Es por eso que llama la atención de los fotógrafos de prensa que aprovechan cualquier vistazo para fotografiarlo.

Debido a que vive en este edificio del gobierno, Larry asiste a reuniones con líderes mundiales y presidentes de diversos países.

Larry se ha mantenido alejado de los gatos de la familia de Keir Starmer, el primer ministro que acaba de anunciar su dimisión del cargo. Los felinos JoJo y Prince habitan en dependencias privadas de la familia Starmer, mientras que Larry sigue siendo el rey del número 10 de Downight Street.

Si bien Larry lleva ya unos 15 años de servicio como ‘primer felino’, este gatito tiene entre 18 o 19 años. Aunque de manera más lenta, sigue patrullando su territorio y durmiendo cerca de la ventana de dicho edificio oficial.

Desde que llegara al 10 de Downing Street en 2011, contratado por David Cameron en ese momento, Larry ha visto pasar a seis primeros ministros: Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y ahora Keir Starmer.

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico: ¿qué sigue?

La dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, abre un proceso para elegir a su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno, que podría resolverse en cuestión de días o prolongarse hasta septiembre en función de si hay o no una contienda interna.

Starmer ha indicado que espera que el periodo de presentación de candidaturas se abra el próximo 9 de julio y concluya antes del receso parlamentario estival, previsto para el 16 de julio.

Si solo hay un aspirante, el relevo podría resolverse entonces. En caso de concurrir varios candidatos, la elección se prolongaría y se espera que quede cerrada antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre, a tiempo para el congreso anual del partido a finales de ese mes.

Entre los posibles candidatos se encuentra Andy Burnham, el exalcalde de Mánchester, quien se perfila como principal favorito tras regresar como diputado a la Cámara de los Comunes al ganar el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield.

También suena el exministro de Sanidad, Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo en medio de las tensiones internas del partido, aunque se desconoce si cuenta con apoyo suficiente entre sus colegas.

Asimismo, el exministro de Fuerzas Armadas Al Carns ha expresado su disposición a dar un paso al frente, sin que se sepa tampoco si reúne los avales necesarios.

Con información de AP y EFE.