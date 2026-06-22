‘Me postulo’: Andy Burnham, el exalcalde de Manchester que se perfila como primer ministro en Reino Unido

Todo apunta a que Andy Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro del Reino Unido en una década, después de que Keir Starmer estableciera un calendario para su propia dimisión y sus potenciales rivales respaldaran una transición rápida hacia el popular político de Manchester.

El exalcalde de Manchester, Andy Burnham, asumió este lunes 22 de junio su puesto como diputado en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, tras ganar el pasado 18 de junio un escaño por la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra.

Junto con otros dos nuevos parlamentarios de distintos partidos, Burnham juró el cargo en presencia de la oposición y de sus correligionarios laboristas, que sonreían desde sus asientos en la cámara baja.

El político de 56 años llegó a Londres desde Mánchester en tren esta tarde, a fin de tomar posesión de su escaño y poder así optar a suceder al primer ministro, Keir Starmer, al frente del Partido Laborista y del Gobierno.

“Me postulo para formar parte de este proceso”, escribió Burnham en X poco después de que Starmer anunciara su decisión en Downing Street.

“A medida que avanzamos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para que el país vuelva a ser donde todos queremos que esté. La gente quiere ver progresos en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación”, añadió.

¿Por qué renunció Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido?

Starmer anunció este lunes su dimisión al constatar que había perdido la confianza de su grupo parlamentario tras la derrota registrada por el laborismo en las elecciones locales y regionales de mayo, pese a que llegó al poder con una mayoría absoluta en las generales de 2024.

El antiguo fiscal del Estado adelantó que el 9 de julio empezará el periodo de presentación de candidaturas para sustituirle, que se cerraría antes del receso veraniego del Parlamento, previsto para el 16 del próximo mes.

Si solo hubiera un candidato a sucederle, lo que cada vez parece más probable, no haría falta celebrar unas elecciones internas, que en todo caso quedarían resueltas para septiembre.

Para presentarse, los aspirantes necesitan el apoyo de un 20 por ciento del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.

Burnham ya ha indicado que cuenta con los avales necesarios, mientras que el exministro Wes Streeting, que se perfilaba como su principal rival, anunció este lunes su apoyo al exalcalde, lo que refuerza la posibilidad de que sea proclamado líder sin oposición.

Con información de Bloomberg y Efe