‘Lo quiero para Ring Royale’: Poncho de Nigris ofrece 600 mil pesos por el Pato Merlín

Poncho de Nigris comentó que, en caso de que su familia acepte, el Pato Merlín será la mascota oficial de Ring Royale. (Foto: Cuartoscuro)

¿El Pato Merlín tendrá un nuevo dueño? Tras la popularidad que ganó el ave al ser vista festejando la victoria de México en el partido inaugural del Mundial 2026, Poncho de Nigris cuestionó la fama que alcanzó la mascota.

Luego de viralizarse por portar la playera de la Selección Mexicana, la familia de Merlín fue entrevistada para contar la historia del ave e incluso recibió una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir a su conferencia matutina.

Sin embargo, el exintegrante de La Casa de los Famosos México consideró que el interés por el pato terminará una vez que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que ofreció una suma de dinero para quedarse con él.

Poncho de Nigris aseguró que solo está interesado en el pato hasta que acabe el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

¿Qué opina Poncho de Nigris del Pato Merlín?

El conductor de televisión compartió una serie de publicaciones en su cuenta de X, donde preguntó sobre la polémica por el registro de marca del Pato Merlín, luego de que se reveló que presuntamente fue inscrito por otra persona ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Tanto pedo que hacen por un pato, ¿hay discusión por un pato?”, escribió. Además, indicó que aunque Merlín goza de una gran popularidad en este momento, no siempre será así, por lo que recomendó a la familia vender a su mascota.

“Lo mejor para esa familia sería vender este pato a un alto valor y que inviertan en ellos mismos. El pato va a pasar de moda acabándose este Mundial”, añadió en su publicación, que recibió algunas críticas.

Lo anterior se debe a que Carla Gómez, propietaria del Pato Merlín, le tiene un gran cariño al ave mundialista: “Es nuestro bebé (...) el único heredero de todas mis pertenencias y ahora un ídolo”, comentó en una entrevista con la agencia de noticias AP.

El Pato Merlín se volvió famoso luego del partido de México vs. Sudáfrica. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

Tal es el cariño que le tienen a Merlín que no lo dejan solo en casa. El pato acompaña a sus familiares en el trabajo de vender aguas frescas en un carrito todos los fines de semana.

“Ya teníamos patos antes; se nos hizo fácil tener otro. Nos envenenaron a la que era famosa, Waffle. Una clienta, que ya nos conocía, nos regaló a Merlín, porque mi hijo se puso muy triste al no ver a sus patos”, comentó Carla sobre el origen del ave en una conversación con ESPN.

Dado que Merlín es considerado un miembro de la familia, varias personas criticaron a Poncho; sin embargo, él mantuvo su postura: “El Mundial se acaba en un mes y el pato pasa a ser historia”, escribió.

¿Cuánto dinero ofrece Poncho de Nigris por el Pato Merlín?

A pesar de los comentarios negativos, Poncho de Nigris incluso se ofreció a comprar al Pato Merlín por una suma considerable, ya que considera que con ese dinero la familia del ave puede mejorar su calidad de vida.

“Con esa lana arreglan su casa y se compran otro conjunto de ropa mejor”, añadió e indicó que está dispuesto a dar medio millón de pesos por la mascota viral: “Pago a la familia 500 mil pesos por el Pato Merlín. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa”.

Además, tomó con humor los comentarios de sus seguidores, quienes afirman que vendería cualquier cosa con tal de obtener un beneficio económico: “Y sí, vendo a mi mamá; es más, la cambio por el pato. Soy más cabrón que bonito”, agregó.

Los mensajes de Poncho de Nigris no terminaron ahí. El amigo de Wendy Guevara continuó y señaló que su oferta solo estará disponible hasta que finalice el Mundial 2026, ya que después de ello perderá el interés en Merlín.

En una de sus últimas publicaciones aseguró que está dispuesto a dar 100 mil pesos adicionales por el pato: “Aumento mi oferta a 600 mil por Merlín. Por hoy es mucho, ojalá y mañana tenga respuesta de la familia”, agregó.

¿Por qué Poncho de Nigris quiere comprar al Pato Merlín?

Más allá del beneficio económico que pueda recibir la familia de Merlín, Poncho de Nigris tiene planes especiales para el pato: desea que se convierta en la mascota oficial de Ring Royale, su evento de box amateur.

“No me importa el nombre, lo quiero para que sea la mascota de Ring Royale”, afirmó en sus redes sociales, donde aseguró que no le importa si el Pato Merlín se porta mal en su casa, pues lo perdonará por la fama que tiene.

También se comprometió a darle una buena alimentación, ya que durante la visita del Pato Merlín a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la familia del ave aseguró que le daban un taco de carnitas de forma ocasional.

“Yo no te voy a dar tacos de carnitas porque te mueres en un año. Yo te voy a dar lo mejor”, escribió en sus redes sociales. Hasta ahora, la familia del ave no ha mencionado nada sobre la oferta del exintegrante de Solo para Mujeres.