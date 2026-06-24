‘Calorón’ en Nuevo León: Espera hasta 36 grados este jueves 25 de junio en la zona metropolitana

El clima en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, presentará un panorama de cielo despejado y temperaturas elevadas para este jueves 25 de junio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región tendrá un día mayormente soleado, sin probabilidad de lluvias, lo que mantendrá un ambiente cálido durante la jornada.

¿Qué temperaturas se esperan en Nuevo León mañana jueves?

En Monterrey, la capital, se esperan temperaturas mínimas de 18.3°C y máximas de 33.0°C. El viento soplará a unos 11 km/h. Por su parte, en San Pedro Garza García, los valores serán ligeramente menores, con una mínima de 17.7°C y una máxima de 31.7°C, con vientos de 10 km/h.

Las diferencias térmicas serán notables en otros puntos de la metrópoli. En Guadalupe, la temperatura mínima será de 19.0°C y la máxima alcanzará los 34.0°C, con vientos de 12 km/h. La ciudad de Apodaca registrará los valores más altos, con una mínima de 20.0°C y una máxima de 36.3°C, acompañada de vientos de 19 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuáles municipios de Nuevo León sentirán más calor?

Apodaca se posiciona como el municipio con las temperaturas más elevadas, llegando a los 36.3°C. En contraste, San Pedro Garza García tendrá la menor temperatura máxima con 31.7°C. Todas las ciudades mantendrán condiciones de cielo despejado, garantizando un día soleado en toda la región.

La probabilidad de lluvia para este jueves es nula en toda la zona, lo que refuerza el pronóstico de un día seco y caluroso. Los vientos se mantendrán moderados, sin rachas fuertes que puedan alterar las condiciones climáticas. Los ciudadanos pueden esperar un día sin nubes en el cielo.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona metropolitana de Nuevo León es el siguiente:

Jueves 25 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 10 km/h.

Viernes 26 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 11 km/h.

Sábado 27 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 12 km/h.

La tendencia general para el fin de semana es que el clima se mantenga similar, con predominio de cielo despejado y temperaturas cálidas. Habrá un ligero aumento el viernes en la temperatura máxima, que luego bajará un poco el sábado, pero sin cambios significativos en las condiciones generales.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León?

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a la población tomar medidas preventivas. Es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el sol es más intenso.

Para salir, es preferible usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar. Las personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre deben extremar precauciones. Buscar la sombra y descansar en lugares frescos ayudará a sobrellevar mejor el calor. Las mascotas también necesitan protección adicional.

Fuente: CONAGUA.

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