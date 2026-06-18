Vemo apertura electrolineras de alta capacidad en Monterrey

siendo los complejos de recarga pública de mayor capacidad instalada en el norte del país.

Vemo, la empresa dedicada al desarrollo de ecosistemas de electromovilidad, inauguro dos primeras estaciones de recarga pública de alta capacidad en Nuevo León, como parte de la inversión estratégica por 825 millones de pesos, que la empresa destinará este año en el estado.

Las nuevas estaciones, ubicadas en San Pedro Garza García y Monterrey, cuentan con un total de 37 cargadores rápidos de 120 kW, equivalentes a 74 conectores, capaces de atender de manera simultánea a decenas de vehículos eléctricos. En conjunto, ambas instalaciones suman una capacidad instalada de 4,440 kW.

Para Germán Losada, cofundador y coCEO de Vemo, la apuesta por Nuevo León responde al dinamismo que ha mostrado el estado en la adopción de nuevas tecnologías y movilidad sostenible.

“Más allá de inaugurar infraestructura, estamos construyendo un ecosistema integral que combina recarga, vehículos, financiamiento y capacidades operativas para acelerar la transición hacia una movilidad más limpia y accesible”, afirmó.

Nuevo León será uno de los mercados estratégicos para la electromovilidad.

Esta inversión llega en un momento de fuerte crecimiento para la electromovilidad en el país. De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación (EMA), al cierre del primer trimestre de 2026 circulaban más de 235 mil vehículos eléctricos e híbridos conectables en el país, un incremento de 83 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la infraestructura pública de recarga creció 24.6 por ciento, alcanzando 4,378 puntos disponibles.

Ante este panorama, Vemo busca adelantarse a la creciente demanda de servicios de carga. Roberto Rocha, cofundador y coCEO de la empresa, señaló que la estrategia contempla desarrollar infraestructura estratégicamente ubicada y respaldada por capacidades operativas que aseguren una experiencia confiable para los usuarios.

Las dos nuevas electrolineras representan apenas la primera fase de un plan más amplio. Durante este año la compañía prevé abrir dos estaciones adicionales en Nuevo León, con lo que alcanzará 65 cargadores rápidos de 120 kW y capacidad para recargar hasta 130 vehículos de forma simultánea.

Uno de los proyectos incorpora además un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) basado en siete baterías BESS, una solución que permitirá fortalecer la resiliencia energética del sitio y garantizar la continuidad operativa ante variaciones en el suministro eléctrico.

La expansión también incluye la apertura de un taller especializado en vehículos eléctricos con una superficie de 1,800 metros cuadrados y capacidad para dar mantenimiento a hasta 1,500 unidades mensuales.

La empresa estima que el conjunto de proyectos desplegados en el estado generará alrededor de 350 empleos directos e indirectos relacionados con la operación de la infraestructura de carga, el mantenimiento de vehículos y la gestión de flotas eléctricas.

Las estaciones de recarga se ubican en San Pedro Garza García y Monterrey.

Vemo ha levantado más de 500 millones de dólares en capital y proyecta invertir más de 1,500 millones de dólares durante los próximos cinco años para ampliar la infraestructura de recarga, facilitar el acceso a vehículos eléctricos y acelerar la adopción de soluciones de electromovilidad en México y Latinoamérica.

Actualmente, la compañía opera una red de 1,960 conectores distribuidos en 18 estados del país y procesa más de 110 mil sesiones de carga al mes, posicionándose como la red de recarga más utilizada en México.