Clima en Puebla y Morelos: Día nublado y fresco para el jueves 25 de junio

Así está el clima para Morelos y el estado de Puebla.

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este jueves 25 de junio indica cielos nublados y temperaturas templadas en la región. Se esperan máximas de hasta 25°C y mínimas de 9°C.

Estas condiciones se deben a la influencia de sistemas meteorológicos que afectan el centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la capital poblana, se pronostica una temperatura mínima de 10.3°C y una máxima de 24.0°C, con vientos de 8 km/h. Para la zona de Cholula, incluyendo Santa Isabel y San Andrés Cholula, la mínima será de 9.3°C y la máxima de 23.3°C.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá un ambiente un poco más cálido, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 25.0°C, acompañada de vientos de 5 km/h. Se observa que Cuernavaca será la ciudad con la temperatura más alta en la región.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este jueves?

La mayor parte de la región presentará cielos nublados durante el día. Aunque no se especifica una alta probabilidad de lluvia puntual para estas ciudades, el SMN advierte sobre chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Las condiciones de viento se mantendrán ligeras, con velocidades entre 5 y 8 km/h en las principales ciudades. Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales, ya que las lluvias podrían generar deslaves o encharcamientos en zonas vulnerables.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 25 de junio : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. viernes 26 de junio : Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. sábado 27 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia general para la región de Puebla y Morelos muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas hacia el fin de semana, alcanzando los 25°C el sábado. Las mínimas se mantendrán estables, ofreciendo mañanas frescas y días templados.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la región?

Para evitar problemas de salud, se aconseja beber agua para evitar la deshidratación, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Aunque no se esperan temperaturas extremas, la exposición prolongada al sol, si este se asoma, puede ser perjudicial.

Es recomendable usar ropa ligera y de colores claros. Considerar llevar un paraguas o impermeable ligero, ya que las condiciones generales del país apuntan a la posibilidad de lluvias. Protegerse con bloqueador solar es siempre una buena práctica.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.