¿Qué sabemos del ‘Batman de Lagos de Morelos’, supuesto justiciero que encinta a ‘ladrones’ en Jalisco?

¿Quién es el ‘Batman de Lagos de Moreno’? El misterioso justiciero que encinta a presuntos ladrones (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/ShutterstockIA)

La leyenda de un supuesto justiciero nació en Jalisco y ganó el apodo del ‘Batman de Lagos de Moreno’, un municipio azotado por la inseguridad desde hace varios años.

La llamativa forma en que detiene a presuntos ladrones provocó que el caso y el misterio alrededor de este vigilante “harto de la inseguridad” se popularizaran con rapidez.

Pronto, lo que parecía un caso aislado de justicia por propia mano se convirtió en un patrón recurrente y despertó mayor interés entre la población.

En 10 días, al menos cinco presuntos delincuentes cayeron en manos de este justiciero, quien los encintó a postes de luz, les escribió en la frente la palabra “ratero”, les dibujó bigotes y dejó mensajes en cartulinas para acusarlos de robo de motocicletas.

Algunos reportes indican que el caso del ‘Batman de Lagos de Moreno’ comenzó el 13 de junio, cuando localizaron a un joven atado en una calle del municipio.

El sujeto presentaba algunos golpes. A su lado había una cartulina que lo señalaba como presunto delincuente. También estaba el vehículo que supuestamente robó, como evidencia del señalamiento.

Menos de una semana después, el 17 de junio, el ‘Batman de Lagos de Moreno’ volvió a actuar. Dos jóvenes, de aproximadamente 18 años, permanecían atados a un poste de luz con cinta gris y con la boca tapada.

Ambos presentaban las mismas características de los casos anteriores. Incluso estaba la motocicleta que presuntamente habían robado.

En redes sociales, algunas personas reconocen y respaldan la labor del supuesto justiciero anónimo. Sin embargo, desde una perspectiva legal, las acciones de este vigilante se encuentran bajo cuestionamiento por la forma en que ejerce justicia.

Fiscalía de Jalisco investiga robos y agresiones contra presuntos ladrones

Medios locales aseguran que la Fiscalía del Estado de Jalisco inició carpetas de investigación contra los cinco presuntos ladrones para determinar su posible responsabilidad en los robos señalados.

De forma paralela, las autoridades investigan las agresiones que sufrieron los supuestos delincuentes, ya que, independientemente de las acusaciones en su contra, fueron víctimas de actos de violencia.

Lagos de Moreno, un municipio marcado por la violencia

En 2023, Lagos de Moreno ocupó titulares nacionales por un caso que conmovió al país. Cinco jóvenes desaparecieron y una de las hipótesis planteó que fueron obligados a enfrentarse entre sí hasta provocar su muerte.

A la fecha, el caso permanece sin una conclusión definitiva. Sin embargo, un video difundido en aquel momento, donde presuntamente aparecían los jóvenes desaparecidos, impactó a la opinión pública.

En Jalisco, la organización criminal con mayor presencia es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo que presuntamente busca mantener el control de Lagos de Moreno frente a otras organizaciones delictivas que intentan operar en la región.

Recientemente, madres buscadoras reportaron el hallazgo de osamentas en el municipio y solicitaron la intervención de las autoridades para identificar a las posibles víctimas.