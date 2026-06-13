Colegio de Ingenieros de Jalisco se deslinda de persona que realizó gestos racistas a influencer coreana

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco se deslindó de la persona que realizó señas racistas a turista coreana, en marco del Mundial 2026.

En un comunicado compartido en la red social X, el Colegio explicó que la persona señalada es Ulises Fernando Bernal Miramontes, que es presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Jalisco y por lo tanto, no es parte de su agrupación y nunca ha tenido un cargo dentro de la institución.

“Es falso que haya sido presidente o dirigente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco como se ha señalado en algunos medios de comunicación”, setenciaron.

Agregaron que su Colegio es una institución comprometida con la ética profesional, el respeto a la dignidad de las personas, la inclusión, la legalidad y la convivencia armónica entre las culturas.

“Respetamos el derecho de las autoridades competentes para investigar, y esclarecer los hechos que se han dado a conocer péblicamente, sin embargo, cosideramos deslindar de manera clara y contundente a nuestra institución de cualquier conducta, expresión o acción atribuidas a personas ajenas al Colegio”, concluyeron.

¿Qué sabemos del ataque a una turista coreana?

Todo comenzó en el partido del Mundial 2026, Corea vs. República Checa, en el Estadio Guadalajara.

La influencer Inocat_t se encuentra en nuestro país y comparte contenido del Mundial 2026, en especial del primer partido de su selección y fue en uno de esos momentos cuando un aficionado mexicano presuntamente hizo burla de los ojos rasgados de la chica.

De inmediato la influencer mostró tristeza frente a la cámara. Horas después, en una de sus historias, dijo estar entereda del tema que se volvió viral y que le gustaría revisar la información que se difunde, con la finalidad de que no haya malentendidos.

La influencer dijo estar enterada del tema y que le gustaría revisar los hechos para que no haya información incorrecta. (Captura de pantalla de inocat_t).

Inocat_t hasta el momento no ha mostrado una postura clara sobre los presuntos actos racistas del mexicano, ni ha dicho si se siente ofendida o discriminada.