‘Con pase a la siguiente ronda’: Comisión del INE avala a cuatro nuevos partidos políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó, en primera instancia, el registro de cuatro nuevos partidos políticos

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dio el primer paso para ampliar el mapa político del país.

Este miércoles 24 de junio aprobó, en primera instancia, el registro de cuatro nuevos partidos políticos nacionales, por lo que, si el Consejo General avala la decisión, comenzarán a operar oficialmente a partir del 1 de julio.

¿Cuáles son los cuatro partidos políticos que obtuvieron el registro del INE?

Las organizaciones que obtuvieron el visto bueno de la comisión son Construyendo Sociedades de Paz, México tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia.

Con ello, estas agrupaciones podrían integrarse al sistema nacional de partidos y participar en la vida política del país bajo las reglas establecidas para los institutos políticos.

La aprobación fue respaldada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña, quien preside la comisión, y Carla Humphrey Jordan, así como por los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López.

La decisión se basó en que las cuatro organizaciones acreditaron los requisitos previstos en la Ley General de Partidos Políticos tras un proceso de revisión técnica y jurídica.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el registro como partido político?

Para obtener el registro, las organizaciones debieron cumplir una serie de condiciones, entre ellas notificar su intención de convertirse en partido político, realizar asambleas distritales y nacionales, reunir el número mínimo de personas afiliadas, entregar informes sobre el origen y destino de sus recursos, además de presentar documentos básicos como su declaración de principios, programa de acción y estatutos.

El INE también llevó a cabo tareas de fiscalización y verificación antes de emitir el proyecto de resolución.

En el caso de Construyendo Sociedades de Paz, la organización notificó su intención el 8 de enero de 2025. Posteriormente celebró 275 asambleas distritales válidas y logró acreditar 334 mil 920 afiliaciones, una cifra superior al mínimo legal de 256 mil 30. Su Asamblea Nacional Constitutiva se realizó el 21 de febrero de 2026 y la solicitud formal de registro fue presentada tres días después.

Por su parte, México tiene Vida informó al INE sobre su intención el 9 de enero de 2025. Durante el proceso organizó 233 asambleas distritales válidas y reunió 295 mil 324 afiliaciones. Su Asamblea Nacional Constitutiva se llevó a cabo el 22 de febrero de 2026, mientras que la solicitud de registro fue entregada el 27 de febrero.

¿Qué falta para finalizar el registro como partido político?

El siguiente paso será la discusión del proyecto en el Consejo General del INE, instancia que tendrá la decisión definitiva sobre el registro de las cuatro organizaciones. De recibir la aprobación final, México contará con nuevos partidos políticos nacionales a partir del próximo 1 de julio.