‘Empiezan los juegos’: INE decidirá este jueves qué partidos políticos obtendrán su registro

Las cuatro organizaciones que buscan su registro como partido político nacional han incurrido en diversas irregularidades como permitir la participación de ministros de culto en asambleas, entrega de dádivas o despensas y hasta intentos de soborno a funcionarios, de acuerdo con un documento que fue entregado a consejeros electorales previo a la sesión del próximo 25 de junio del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se definirá cuáles obtendrán el registro.

¿Qué organizaciones han cometido más faltas, según el INE?

Construyendo Sociedades de Paz, que busca crear el partido PAZ, y México Tiene Vida, que pretende crear un partido homónimo, son las organizaciones que más faltas graves acumulan, según revela el documento, y que podrían incidir en su registro como partido político.

De acuerdo con el documento, Construyendo Sociedades de Paz, que tiene como principal líder a Armando González Escoto, entregó dádivas o despensas a 17 personas en una asamblea en el distrito 01 de Jalisco, conducta que incide en su registro y que fue sancionada por el INE con una multa por 67 mil 884 pesos, misma que la organización impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En una asamblea en el distrito 16 de Jalisco el INE detectó que la organización también ofreció despensas; en 13 casos se acreditó la entrega y en cuatro solo quedó en promesa, por lo que la autoridad electoral planteó sancionar con una multa por 67 mil 884 pesos.

Organizaciones invitan a ministros de culto para ganar militantes

Así también, se presume que Construyendo Sociedades de Paz permitió la participación de personas ministras de culto, aunque el INE aún continúa con las indagatorias de esa presunta irregularidad en la que habría incurrido esa organización.

De acuerdo con el instructivo del INE, se tendrá por no válida una asamblea y se descontarán las afiliaciones válidas recabadas en ella cuando se acredite que un ministro de culto o cualquier ente impedido realizó una aportación y ésta incidió de manera significativamente alta en la capacidad de realización de dicha asamblea.

En el caso de México Tiene Vida, liderado por Jaime Ochoa Hernández, el INE sí confirmó la participación de ministros de culto, lo que incide en su registro, y presume que intentó sobornar a un vocal del INE para que certificara la celebración de una asamblea en el distrito 6 de Chihuahua, conducta que el documento apunta que incide en el registro como partido político, si se acredita.

El INE tiene abiertos 13 expedientes en los que continúa investigando la participación de ministros de culto en las asambleas de Personas Sumando 2025, que busca crear el partido Somos México, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, y Que Siga la Democracia, que pretende crear un partido homónimo y que es encabezado por Edgar Ancira.

Que Siga la Democracia impugnó ante el TEPJF el acuerdo de admisión y emplazamiento dictado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE en los procedimientos sancionadores ordinarios iniciados con motivo de las denuncias presentadas en contra de la organización debido a la presunta afiliación y participación de mil seis personas supuestamente pertenecientes a cultos religiosos, durante las asambleas.

A las sanciones que perfila el INE por las irregularidades antes descritas, y los procedimientos que aún están en indagatorias, se suman las multas por 4.7 millones de pesos que impuso la autoridad el pasado 19 de junio a las cuatro organizaciones por irregularidades en sus gastos e ingresos, de los cuales 2 millones 568 mil 385 corresponden a México Tiene Vida, un millón 553 mil 864 a Que Siga la Democracia, 421 mil 626 a Construyendo Sociedades de Paz y 327 mil 427 mil pesos a Personas Sumando en 2025.