Anuncian protesta afuera del rancho de AMLO: ¿Por qué se van a manifestar?

Una familia que busca justicia por su hijo asesinado por policías de Tabasco protestará en el rancho donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque.

Lucio Isidro, padre de Rodrigo Isidro, joven de 20 años asesinado por policías estatales en noviembre de 2025, reiteró su intención de protestar frente a la quinta ‘La Chingada’, en Palenque, el rancho donde vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador, esto para visibilizar su caso y pedir que se investigue a los involucrados que falta procesar.

En una conferencia de prensa ante medios de comunicación, la familia del estudiante de Veterinaria asesinado explicó que se tratará de una movilización pacífica y que le entregarán una carta al exmandatario con sus demandas,

“Lo vamos a hacer de manera pacífica. Vamos a llev arle una carta para que se se entere y para que a lo mejor haga un libro a favor de nosotros o a favor de los tabasqueños”, explicó.

Isidro Alvarez señaló que no está satisfecho con las investigaciones realizadas con la Fiscalía General de Tabasco (FGE), pues además de los cuatro policías que ya fueron detenidos por el asesinato de su hijo hay al menos once elementos más que participaron en el operativo en el que falleció y que se encuentran libres.

Rodrígo Isidro fue asesinado por policías de Tabasco el 14 de noviembre de 2025. (Especial)

¿Cómo fue el asesinato de Rodrigo Isidro?

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2025 cuando en un retén que operaba de forma irregular pidió que Rodrigo Isidro se detuviera. Los policías le marcaron el alto al universitario, pero, al no detenerse, presuntamente iniciaron una persecución y posteriormente dispararon contra el vehículo.

Rodrigo Isidro resultó herido, lo que provocó que el automóvil ya no avanzara. De acuerdo con los señalamientos de su familia, los oficiales alteraron la escena del crimen para justificar la agresión.

Lucio Isidro detalla que los agentes colocaron un arma en el lugar de los hechos, pero rechazó que perteneciera a su hijo.

Una semana después, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó sobre la detención de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

La dependencia señaló que las investigaciones permitieron reunir elementos suficientes para imputarles delitos relacionados con su probable participación en el homicidio.

¿Quién era Rodrigo Isidro?

Rodrigo Isidro tenía 20 años y cursaba la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, participaba en actividades ganaderas.

Familiares y personas cercanas lo describen como una persona trabajadora, dedicada al estudio y enfocada en construir su futuro profesional, cuyos esfuerzos comenzaban a rendir frutos.