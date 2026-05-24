‘Tenemos que aterrizar de emergencia’: Vuelo donde viajaba Wendy Guevara y otros influencers sufre falla

Wendy Guevara compartió su reacción luego de que su vuelo regresó de emergencia a la Ciudad de México por una falla en el parabrisas. (Fotos: Cuartoscuro.com).

El vuelo en el que viajaban influencers, artistas y conductores mexicanos rumbo a Corea del Sur tuvo que regresar de emergencia a la Ciudad de México luego de que la tripulación detectó una avería. Entre los pasajeros se encontraban Wendy Guevara y ‘La Bebeshita’, quienes compartieron los momentos de tensión que vivieron durante el trayecto.

El avión regresó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que se reportaran personas lesionadas o incidentes mayores durante el aterrizaje.

¿Qué pasó en el vuelo de Wendy Guevara rumbo a Corea del Sur?

De acuerdo con N+, el incidente ocurrió en el vuelo AM 090 de Aeroméxico, un Boeing 787-8 que cubría la ruta hacia Seúl, Corea del Sur, con una escala técnica en Monterrey.

Según los pasajeros, la tripulación informó sobre un problema con el parabrisas del avión.

La periodista María Luisa Valdés relató que el anuncio del piloto ocurrió tras 9 horas de vuelo y alrededor de hora y media de escala: “Nos cambian de avión porque se rompió el parabrisas (...) Ya estábamos cenando y tómala, que se rompe el parabrisas, ahora a cambiarnos. Y todo lleno de influencers”.

La cantante Lolita Cortés agregó en Instagram: “El piloto dijo que uno de los cristales de las ventanas estaba quebrado o algo así y teníamos que regresar”.

María Luisa Valdés relató que los pasajeros ya cenaban durante el vuelo cuando el piloto anunció que el avión debía regresar a la Ciudad de México por una falla en el parabrisas. (Foto: @maguichadoria)

Wendy Guevara reacciona tras el aterrizaje de emergencia

A través de historias de Instagram, la influencer Wendy Guevara explicó: “Ya estábamos en camino (...) Se estrelló el parabrisas y ahora de regreso todos a montarnos a otro avión. Pero todo está bien”.

La influencer también expresó el cansancio acumulado después de varias horas de vuelo: “Vamos a volver a salir en el vuelo, pero ahora a las 7:40 abordamos. Van a arreglar el parabrisas del avión, se dañó y no podemos volar así. Es por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y a ver qué pasa”.

Wendy Guevara relató el miedo y el cansancio que vivieron los pasajeros tras regresar a CDMX después de varias horas de vuelo rumbo a Corea del Sur. (Foto: @soywendyguevaraoficial).

La Bebeshita recuerda muerte de su tía en un avión

Otra de las pasajeras que habló sobre el incidente fue Daniela Alexis ‘La Bebeshita’, quien explicó a la prensa que sintió miedo después del mensaje emitido por el capitán de la aeronave: “¡Qué miedo, bebé! Escuchar al piloto decir ‘tenemos una falla y tenemos que aterrizar de emergencia’ sí me vibró mi corazón”.

La conductora recordó una historia familiar de su tía, quien era asistente aérea: “Le contaba a mi amiga que mi tía falleció en un vuelo de esta misma aerolínea hace muchos años. Escuchar eso no sabes de qué tamaño puede ser (...) Si es de tamaño grande o chico el problema, yo me puse a rezar”.

“Tuvimos que regresarnos y a ver qué pasa”, dijo Wendy Guevara luego de la falla detectada en el parabrisas del avión de Aeroméxico. (Foto: @soywendyguevaraoficial).

¿Quiénes viajaban en el vuelo de influencers rumbo a Corea del Sur?

Además de Wendy Guevara y Daniela Alexis, entre los pasajeros del vuelo también se encontraban:

Kunno

Celia Lora

Lolita Cortés

Gaby Ramírez

Tania Vázquez

Nacho Casano

Vanessa Labios 4K

Jesus Galeana

Arturo Díaz

Pamela Carbajal de Mendoza

DJ Eduardo ‘El Chile’

Varias celebridades iban a Corea del Sur al aniversario de la agencia Viajes Lili.

Varios de ellos compartieron videos y mensajes sobre lo ocurrido mientras permanecían en el aeropuerto tras el aterrizaje.

Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un comunicado detallado sobre las causas específicas de la avería en el parabrisas del Boeing 787-8.