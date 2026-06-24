Toluca ofrecerá un clima fresco este jueves con temperaturas de hasta 18°; habrá cielo nublado

El cielo estará mayormente cubierto, una constante en el Valle de Toluca. (Foto: Cuartoscuro)

Mañana, jueves 25 de junio, el municipio de Toluca, Estado de México, experimentará condiciones de cielo nublado.

Se prevé una temperatura promedio de 15.1°C, con una mínima de 6.0°C y una máxima de 18.0°C, según el pronóstico. Existe una probabilidad de precipitación del 50%, acompañada de vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca?

La capital mexiquense tendrá una jornada fresca. Los termómetros marcarán una temperatura mínima de 6.0°C en las primeras horas, ascendiendo a una máxima de 18.0°C durante el día. Se recomienda considerar estas variaciones para las actividades matutinas.

El cielo estará mayormente cubierto, una constante en el Valle de Toluca.

Con una probabilidad de precipitación del 50%, es posible que se presenten lluvias ligeras a lo largo del día. Se aconseja llevar un paraguas o impermeable para prevenir cualquier eventualidad.

¿Habrá lluvias y cómo será el viento en Toluca?

La posibilidad de aguaceros es moderada. Además, los vientos serán suaves, con una velocidad promedio de 3.0 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco. Estas condiciones atmosféricas son típicas de la temporada en la región.

(Carachure Bautista Jesús)

La nubosidad prevalecerá durante toda la jornada, limitando la presencia del sol. Este patrón climático es común en el centro del Estado de México, influenciando la percepción térmica de los habitantes de Toluca y sus alrededores.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca?

El pronóstico extendido para Toluca muestra una tendencia similar.

Para el jueves 25 de junio, máxima de 18°C y mínima de 6°C.

El viernes 26 de junio, máxima de 21°C y mínima de 6°C.

El sábado 27 de junio, máxima de 20°C y mínima de 6°C, con cielo nublado y vientos suaves los tres días.

Durante el fin de semana, las temperaturas máximas en Toluca experimentarán un leve ascenso, alcanzando hasta los 21°C. Las mínimas se mantendrán estables en 6°C.

La nubosidad será persistente, con vientos que no superarán los 5 km/h.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Toluca?

Ante las condiciones frescas y el cielo cubierto, se sugiere vestir ropa abrigadora, especialmente por la mañana.

Aunque no se esperan temperaturas extremas, es prudente mantenerse atento a los cambios en el pronóstico extendido para Toluca.

La probabilidad de precipitación del 50% exige llevar un paraguas o impermeable, sobre todo si se planean actividades al aire libre. Es crucial salir preparado para evitar contratiempos por posibles aguaceros en la capital mexiquense.

¿Cómo afectarán estas condiciones las actividades en Toluca?

Las condiciones de cielo nublado y la posible lluvia podrían influir en actividades al aire libre. Los vientos ligeros de 3.0 km/h no representarán un riesgo. Se recomienda a los conductores mantener precaución por el pavimento mojado.

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