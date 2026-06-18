Clima en Toluca, Estado de México: Este viernes 19 de junio espera alta probabilidad de lluvias

Así estará el clima en Toluca este viernes 19 de junio.

El municipio de Toluca, en el Estado de México, se prepara para un viernes 19 de junio de 2026 con un pronóstico de cielo nublado y una muy alta probabilidad de lluvias.

(Vista de Toluca bajo un cielo nublado, anticipando lluvias para la jornada del viernes).

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca, Estado de México?

Para la jornada de mañana, la temperatura en la capital mexiquense rondará los 15.7°C. Se anticipa una máxima de 19.0°C, ideal para el desarrollo de actividades matutinas.

Las condiciones matutinas en el Valle de Toluca serán frescas. La temperatura mínima se establecerá en 7.0°C, lo que sugiere la necesidad de abrigarse bien antes de salir de casa.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este viernes en Toluca y qué velocidad tendrá el viento?

La probabilidad de precipitación para el viernes será del 90 por ciento, indicando un día propenso a lluvias constantes. Es crucial tomar precauciones ante posibles aguaceros en la ciudad.

El viento soplará con una velocidad moderada de 4.0 km/h. Las condiciones atmosféricas generales mantendrán el cielo completamente nublado, sin grandes cambios durante el día.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en Toluca para el fin de semana?

El pronóstico extendido para la capital mexiquense indica:

• Jueves 18 de junio: Máx 19°, Mín 7°, Nublado, 4 km/h

• Viernes 19 de junio: Máx 19°, Mín 8°, Nublado, 4 km/h

• Sábado 20 de junio: Máx 17°, Mín 7°, Nublado, 5 km/h

La tendencia para los próximos días en Toluca indica un patrón de cielo nublado y temperaturas frescas. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué recomendaciones se emiten para los habitantes de Toluca?

Ante las condiciones atmosféricas previstas, es importante usar ropa abrigadora, especialmente por las mañanas. Protegerse de la lluvia es clave para evitar cualquier malestar.

Se aconseja llevar un paraguas o impermeable al salir de casa, dado el 90% de probabilidad de precipitación. Prepararse adecuadamente ayudará a enfrentar el clima fresco y húmedo.

Fuente: CONAGUA.

¿Cómo afectará el clima las actividades en Toluca este viernes?

Las lluvias y el cielo nublado podrían impactar las actividades al aire libre en Toluca y sus alrededores. Se sugiere planificar los traslados considerando posibles retrasos por el clima.

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