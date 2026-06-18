GAC patrocina al Toluca: la china que apuesta por el fútbol mexicano.

La automotriz china GAC dio un paso poco habitual para una marca de autos recién llegada al país: se convirtió en patrocinador del Deportivo Toluca, uno de los clubes con mayor afición del futbol mexicano. La alianza, anunciada con vigencia de dos años, vincula a la marca con el equipo hasta 2028.

La jugada no es casual. GAC apuesta por el deporte más popular de México como vía para acelerar su reconocimiento de marca en un mercado donde las firmas chinas compiten cada vez con mayor intensidad. Asociarse a un club con identidad y arraigo es una manera rápida de ganar visibilidad y simpatía.

¿Por qué le conviene a GAC patrocinar al Toluca?

El movimiento cobra más sentido al mirar los planes industriales de la compañía: GAC prepara una planta de ensamble en México, con la que busca dejar de ser solo una importadora para producir localmente. En ese contexto, construir marca y cercanía con el público mexicano desde ahora es una inversión de largo plazo. El patrocinio deportivo es la cara visible de una apuesta mucho mayor.