‘Chamuscan’ camionetas de talamontes en La Marquesa: Pobladores de Ocoyoacac cierran carretera a Toluca

La carretera libre México-Toluca fue cerrada por el enfrentamiento entre pobladores de La Marquesa y talamontes. (Foto: Ricardo Guadarrama)

Pobladores de San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, en el Valle de Toluca, Estado de México, lograron arrebatarles a talamontes tres camionetas de tres y media toneladas en las que transportan madera ilegal recién cortada de los bosques que colindan con la capital de la república mexicana.

Por la tarde de este lunes, decenas de comuneros subieron a sus bosques de la zona de La Marquesa para inhibir la tala ilegal que por años, dicen, se ha practicado, por lo que vieron tres camionetas que, en puro chasis, servían para el desmonte de la madera ilegal.

Una vez que tuvieron en su poder las tres unidades de carga, las llevaron a la plaza principal de San Pedro Atlapulco donde condenaron el corte de sus árboles que les dan agua a los habitantes y posteriormente las trasladaron a la carretera libre México-Toluca, a la altura de El Zarco, en Ocoyoacac donde a dos les prendieron fuego.

Para ello, ocuparon bidones con gasolina y en pleno pie de carretera las incendiaron, además llevaron una maquinaria pesada para hacer zanjas en las entradas o salidas de una parte de la zona boscosa a fin de que las camionetas de los delincuentes ya no puedan entrar a saquear los bosques de aquella región mexiquense.

Los mismos pobladores cerraron esta importante vía de comunicación que enlaza a la Ciudad de México con la capital mexiquense y municipios aledaños como Ocoyoacac, Lerma y San Mateo Atenco.

Tala ilegal, un delito que afecta al Estado de México

Municipios como Ocuilan y Malinalco, en la región sur del Estado de México, también se han registrado enfrentamientos con talamontes.

En mayo pasado en Ocuilan, en la comunidad de Santa Martha, vecinos alertaron a las autoridades que una vieja camioneta bajaba de la zona boscosa con troncos recién cortados, por lo que elementos de la Guardia Nacional acudieron para atender la denuncia y fueron recibidos a balazos por parte de los criminales.

En su huída, los talamontes perdieron el control de la pesada unidad y fueron a parar a la sala de una vivienda, perforando el muro. Por fortuna, sus habitantes ya estaban en otra parte de la casa.