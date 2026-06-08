Mujer es rescatada tras intento de suicidio en Edomex: Se iba a lanzar del segundo piso del Periférico

Una mujer se intentó suicidar en el segundo piso del Periférico, en Edomex.

Una mujer intentó lanzarse desde el segundo piso del Periférico Norte, en Tlalnepantla, Estado de México, y elementos de la Comisaría del municipio lograron frenar la tentativa de suicidio.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 8 de junio, a la altura del Fraccionamiento Jardines de Santa Mónica.

Debido a una oportuna intervención y a la coordinación de los cuerpos de rescate de este municipio detuvieron a la joven prácticamente cuando estaba por lanzarse, incluso en un video se ve como ya estaba por caer al resistirse a ser sujetada.

Así fue el rescate de una joven que intentó suicidarse en Periférico Norte

Tras recibir una alerta vía radiofrecuencia, policías municipales de Tlalnepantla, personal de emergencia y bomberos se trasladaron rápidamente al punto crítico para implementar el protocolo de contención y salvaguarda de la ciudadana.

Durante la atención de la emergencia, el personal especializado del C4 Poniente realizó un cerco virtual mediante el monitoreo de las cámaras de videovigilancia aledañas, lo que facilitó la evaluación de la situación en tiempo real y brindó soporte operativo a las unidades en campo.

Al emplear técnicas de persuasión y manejo de crisis, los elementos de seguridad y de atención médica intentaron convencer a la fémina de no arrojarse, quien en todo momento se ubicó al borde de la elevada vialidad con la clara intención de atentar contra su vida.

Gracias a la rápida acción de una mujer policía y otro oficial, lograron poner a salvo a la femenina, quien por momentos estuvo a punto de lograr su cometido, resistiéndose a recibir ayuda.

Se vivieron momentos críticos cuando la víctima estuvo a punto de caer de una altura de aproximadamente 20 metros en una vialidad donde de manera cotidiana circulan miles de vehículos las 24 horas del día.

Edomex supera la media nacional en suicidios

En el Estado de México, en lo que va de este año, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que la entidad registra una tasa de 8.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, lo que supera la media nacional. Esto equivale a un promedio de más de Mil 200 defunciones anuales por esta causa.

Debido a su alta densidad poblacional, la entidad mexiquense ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en cifras absolutas.

Asimismo, los reportes de intentos de suicidio han mostrado incrementos con alzas superiores al 140 por ciento en periodos interanuales, y en estos casos predominan las mujeres jóvenes.