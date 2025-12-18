Enfrentamiento de policías y talamontes deja una persona muerta y 7 agentes heridos en Xalatlaco

Aproximadamente 30 talamontes atacaron a balazos a un número similar de policías, entre municipales y de la Guardia Nacional (GN), en la comunidad de Tejocotes, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Xalatlaco, un municipio del Edomex colindante con la CDMX.

El resultado preliminar es de siete uniformados lesionados de bala, por lo que fueron llevados a un hospital de la región, además, un poblador, identificado como Aldo Pliego, murió, mientras que otro adulto fue herido en una pierna y un niño recibió un disparo en una mano.

Una fuente señaló que, poco después de las 07:00 horas de este jueves, seis federales hacían patrullajes en el poblado antes citado y los criminales comenzaron a agredirlos a tiros, por lo que llegaron unos 25 policías municipales para ayudarles; sin embargo, también fueron recibidos a bala.

Asimismo, se informó que en lo que ocurría la agresión entre talamontes y agentes, se juntaron en el poblado de Tejocotes unos 80 comuneros y probables delincuentes para arrebatarles a los policías dos armas largas y dos cortas de cargo.

La turba también arremetió contra los medallones y carrocería de la patrulla marcada con el número 054, mientras que la unidad policial 050, fue dañada de la salpicadera derecha y los presuntos delincuentes se apoderaron de la patrulla 055.

Pánico entre los vecinos de Tejocotes

Un testigo del tiroteo ocurrido en el poblado de Tejocotes refiere que los policías municipales y federales iban en persecución de los talamontes y éstos intentaron ingresar a una vivienda para tratar de esconderse, al mismo tiempo en que detonaron entre cinco y seis balazos en contra de las fuerzas de seguridad.

Otra fuente consultada en Xalatlaco explicó que la comunidad de Tejocotes está caracterizada por ser de talamontes, “ahí es su nido”, dijo la persona.

Finalmente, el municipio de Xalatlaco, que colinda al oriente con el Ajusco, en la Ciudad de México, es rico en materiales pétreos para la construcción, como arena, grava y piedra, por ejemplo, así como en agua por su zona boscosa que sigue siendo saqueada y bajo amenaza de grupos criminales de talamontes.