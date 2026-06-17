Clima en Toluca: Alta probabilidad de lluvias para el jueves 18 de junio

Clima nublado y lluvioso para Toluca el jueves 18 de junio.

El municipio de Toluca, en el Estado de México, se alista para un jueves 18 de junio de 2026 bajo un cielo completamente nublado. Se prevé una alta probabilidad de precipitación para la jornada.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca, Estado de México?

Para mañana, la temperatura promedio en la capital mexiquense será de 14.8°C. Los termómetros marcarán una mínima de 7.0°C al amanecer, ideal para abrigarse bien.

La temperatura máxima para el día alcanzará los 18.0°C en Toluca, manteniéndose fresca. La probabilidad de precipitación es elevada, llegando a un 90% durante el jueves.

¿Lloverá este jueves en Toluca y qué condiciones prevalecerán?

Sí, se anticipan lluvias importantes en el Valle de Toluca. El cielo permanecerá nublado todo el día, lo que sugiere un ambiente húmedo y fresco para los habitantes.

El viento soplará a una velocidad moderada de 5.0 km/h. Estas condiciones atmosféricas demandan precaución al transitar, especialmente en zonas abiertas del municipio.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en Toluca para los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extiende su pronóstico para Toluca, indicando condiciones similares para los días siguientes:

Miércoles 17 de junio : Máxima de 18°C, mínima de 7°C, cielo nublado y viento de 5 km/h.

: Máxima de 18°C, mínima de 7°C, cielo nublado y viento de 5 km/h. Jueves 18 de junio : Máxima de 18°C, mínima de 8°C, cielo nublado y viento de 3 km/h.

: Máxima de 18°C, mínima de 8°C, cielo nublado y viento de 3 km/h. Viernes 19 de junio: Máxima de 19°C, mínima de 8°C, cielo nublado y viento de 3 km/h.

La tendencia general del pronóstico extendido muestra estabilidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, con cielos nublados y vientos ligeros, característicos de esta temporada en la región.

¿Qué precauciones deben tomar los habitantes de Toluca ante el clima?

Ante la inminente lluvia y las bajas temperaturas, es crucial abrigarse adecuadamente. Se recomienda llevar paraguas y conducir con extrema precaución, por las calles mojadas.

Los residentes de Toluca deben estar preparados para las condiciones húmedas. Mantenerse informado con las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional es una buena práctica.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.