No olvides la sombrilla: Toluca prevé lluvias y temperaturas frescas este sábado 13 de junio

Las condiciones atmosféricas en Toluca se caracterizarán por un cielo medio nublado. (Foto: Cuartoscuro)

Toluca, en el Valle de México, tendrá un sábado 13 de junio de 2026 con condiciones atmosféricas variables.

Se prevé un día medio nublado, con alta probabilidad de precipitación. Se recomienda tomar precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Toluca?

Mañana sábado, la temperatura máxima en Toluca será de 21.0°C. La mínima descenderá a 7.0°C. La temperatura diurna promedio será de 15.6°C, anticipando un ambiente fresco en la capital mexiquense.

La probabilidad de precipitación para Toluca mañana sábado es del 90%. Esta alta posibilidad de lluvias sugiere llevar paraguas. Se recomienda considerar tiempos de traslado adicionales en el municipio.

¿Cómo estarán el viento y el cielo en Toluca?

Las condiciones atmosféricas en Toluca se caracterizarán por un cielo medio nublado. La velocidad del viento será de 4.0 km/h. Estas condiciones se mantendrán durante el sábado en el Valle de Toluca.

En el Valle de Toluca, estas condiciones atmosféricas son típicas de la temporada. Se recomienda a la población mantenerse informada a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La precaución es fundamental.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Toluca?

El pronóstico extendido para Toluca es el siguiente:

Viernes 12 de junio: Máx 21°, Mín 7°, Medio nublado, viento 4 km/h

Sábado 13 de junio: Máx 19°, Mín 7°, Cielo nublado, viento 4 km/h

Domingo 14 de junio: Máx 19°, Mín 9°, Cielo nublado, viento 4 km/h

Las temperaturas mínimas se mantendrán constantes, con ligera disminución de las máximas para el fin de semana. La nubosidad persistirá y la velocidad del viento se mantendrá baja. Se espera un ambiente fresco.

¿Qué recomendaciones se emiten para Toluca?

Ante la probabilidad de precipitación y temperaturas frescas, se recomienda en Toluca llevar ropa abrigadora. Es fundamental mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura.

Para actividades al aire libre, se sugiere consultar el pronóstico actualizado. La visibilidad podría reducirse por las lluvias, por lo que los conductores deberán extremar precauciones en el municipio.

¿Cómo afectará el clima las actividades en Toluca?

Las condiciones atmosféricas previstas podrían impactar el tráfico vehicular en Toluca. Se recomienda a los viajeros planificar rutas con tiempo extra. Las actividades al aire libre podrían ajustarse.

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