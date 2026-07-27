⁠Alejandra Jaramillo responde a críticas de Gustavo Adolfo Infante: ‘No sabía que tenías el poder absoluto’

La polémica de Alejandra Jaramillo y el intercambio de declaraciones Gustavo Adolfo Infante sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora respondiera a las críticas que el periodista lanzó en su contra por la polémica que protagonizó tras burlarse de la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

La controversia comenzó después de que Infante opinó sobre la salida de Alejandra Jaramillo del programa Siéntese quien pueda, ocurrida después de que fuera funada en redes sociales.

Gustavo Adolfo Infante habló de Alejandra Jaramillo tras su salida del programa 'Siéntese quien pueda'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Alejandra Jaramillo?

Durante una transmisión en su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante abordó la polémica de Alejandra Jaramillo y aseguró que las acciones tienen consecuencias.

“Por supuesto no queremos que nadie pierda el trabajo, de esto vivimos, de esto vive nuestra familia, pero una acción siempre tiene una reacción y una tontería necesita una corrección. Pero, ¿saben qué es lo peor? Cuando la gente les muestra el error, en qué la regaron y todavía son necios y todavía les quitan el trabajo y siguen firmes en que no hicieron nada".

Además, calificó como “poco inteligentes” los comentarios de la presentadora y afirmó que, tras la controversia, tendría más posibilidades de encontrar trabajo en Ecuador que en México.

“Es muy libre cada quien de irle al equipo que quiera, pero ella trabaja para una empresa mexicana que es Univision, para un público objetivo mexicano. Pues ojalá Alejandra encuentres trabajo, pero será en una televisión ecuatoriana, porque para la televisión mexicana simple y sencillamente hoy por hoy no te quieren”.

Alejandra Jaramillo responde a Gustavo Adolfo Infante

La conductora no tardó en reaccionar y, a través de sus redes sociales, respondió a las declaraciones del periodista, especialmente a la afirmación de que “en México ya no la quieren”.

“Wow, ¿en México no? No sabía que tenías el poder y decisión para lograr eso en todo un país de 133 millones de habitantes. Un país de 32 entidades federales, no sabía que tenías el poder absoluto sobre todo eso", escribió en un comentario en el video del periodista.

Jaramillo también le envió un mensaje en el que aseguró que confía en que su futuro profesional no depende de la opinión de una sola persona.

“Ante eso que leo Gustavo, te envío mucho amor, mucha paz interior y que siempre recuerdes que las puertas que abre Dios ningún humano las puede cerrar. Saludos cordiales colega”.

Alejandra Jaramillo respondió a las críticas de Gustavo Adolfo Infante. (Foto: Captura)

¿Qué pasó con Alejandra Jaramillo?

La polémica comenzó cuando Alejandra Jaramillo celebró en redes sociales la eliminación de México ante Inglaterra en el Mundial 2026. Incluso agradeció a Los Tres Leones por dejar fuera al combinado nacional.

Sus publicaciones provocaron una ola de críticas entre usuarios, quienes pidieron su despido de Univision. Días después, el programa Siéntese quien pueda confirmó su salida.

Posteriormente, la conductora publicó un video en Instagram en el que confirmó que ya no participaba en la producción, además se disculpó por sus burlas, en las cuales mencionó que “Nunca hubo una ofensa, ni un insulto”.

“No sigo más en Siéntese quien pueda. Estos días no han sido nada fáciles (...) Amigos, el odio de unos cuantos nunca será más fuerte que la coherencia, el sentido común y que el amor. Todo va a estar bien".