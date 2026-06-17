Tormenta tropical ‘Arthur’ nace en el Atlántico, cerca de Tamaulipas: ¿Dónde está y afectará a México?

El potencial ciclón Uno tomó fuerza y nació la tormenta tropical Arthur este martes 17 de junio, por lo que se convirtió en el primer ciclón con nombre de la temporada 2026 en el Atlántico, al desarrollarse sobre el noroeste del golfo de México, frente a las costas de Texas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se localiza a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto O’Connor, Texas, Estados Unidos, y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

Arthur presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 15 km/h.

¿La tormenta tropical Arthur afectará a México?

Las autoridades meteorológicas señalaron que, debido a su ubicación y trayectoria, la tormenta tropical Arthur no representa peligro para el territorio mexicano.

El sistema continúa alejándose de las costas nacionales mientras avanza sobre aguas del golfo de México, en dirección al sureste de Estados Unidos y el fenómeno sí podría provocar condiciones meteorológicas adversas en territorio estadounidense.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) alertó sobre inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales hasta el viernes en zonas del sur de Louisiana, sur de Mississippi, sur de Alabama, suroeste de Georgia y el Panhandle de Florida.

Además, las lluvias asociadas al sistema podrían generar inundaciones en áreas costeras del Alto Texas y mantener el riesgo de afectaciones hasta el fin de semana.

Asimismo, se prevén vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas del Alto Texas y Louisiana, desde High Island hasta Morgan City, regiones donde permanece vigente una alerta de tormenta tropical.

Las autoridades estadounidenses también advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones costeras de leves a moderadas en diversos puntos del litoral del Alto Texas y Louisiana debido al avance del ciclón.

Arthur, la primera tormenta tropical del Atlántico en 2026

Arthur se convierte en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, que oficialmente comenzó el pasado 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema, aunque por el momento no se prevén efectos directos para México.