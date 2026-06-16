Tormenta ‘Arthur’ aún no se forma en el Golfo de México y ya tiene en alerta a Texas por inundaciones

La tormenta ya ha provocado inundaciones significativas en los suburbios de Houston. (Foto: Conagua)

Alertas por tormenta tropical e inundaciones están vigentes a lo largo de las costas de Texas y Luisiana, mientras un sistema meteorológico en el Golfo de México se intensifica y amenaza con provocar lluvias torrenciales.

El sistema en desarrollo, ubicado a unos 56 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, se espera que se fortalezca durante la noche sobre el Golfo de México y se convierta en la tormenta tropical ‘Arthur’, la primera tormenta de la temporada atlántica 2026, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en un aviso emitido este martes.

Se prevé que caigan hasta 25 centímetros de lluvia para el jueves, con afectaciones que podrían extenderse hasta el noroeste de Florida.

“Independientemente de si el sistema se convierte en un ciclón tropical, las lluvias intensas y las inundaciones repentinas con riesgo para la vida serán los principales peligros”, escribió Eric Blake, especialista senior en huracanes, en su pronóstico.

¿Qué daños podría provocar la tormenta ‘Arthur’ en Texas?

La tormenta también podría interrumpir la producción de energía en el Golfo antes de tocar tierra el miércoles por la noche o el jueves por la mañana.

El Golfo de México representa cerca del 13 por ciento de la producción estadounidense de petróleo crudo, según la Administración de Información Energética.

Además de la amenaza de inundaciones en Texas, se pronostica que la tormenta descargue hasta 15 centímetros de lluvia en los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró estado de desastre en 101 de los 254 condados del estado.

Inundaciones en Texas por la formación del primer ciclón en el Atlántico de la temporada

La tormenta ya ha provocado inundaciones significativas en los suburbios de Houston, anegando calles en The Woodlands y otras comunidades al norte y al oeste de la ciudad.

El lunes cayeron 7.3 centímetros de lluvia en el aeropuerto internacional George Bush de Houston. Caldwell, Texas, a unos 160 kilómetros al noroeste de Houston, registró 22.9 centímetros, la cifra más alta reportada en el estado.

El lunes cayeron 7.3 centímetros de lluvia en el aeropuerto internacional George Bush de Houston

Con más episodios de lluvia aún previstos, el Festival de Aficionados de la FIFA planeado para este martes en Houston fue recortado al horario de 6:30 p.m. a 10 p.m., hora local.

“El horario de operación sigue sujeto a cambios si las condiciones climáticas no son favorables para la seguridad de los asistentes”, publicó FIFA World Cup 26 Houston en X, mensaje que fue reposteado por la Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Harris.

Houston tiene programado albergar el miércoles un partido del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo. El pitazo inicial está fijado para las 12:00 de la tarde, hora local, según la página de partidos de la FIFA.