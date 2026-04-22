Temporada de huracanes 2026, más intensa que el promedio: ¿Cuántos ciclones se esperan este año?

La temporada de huracanes 2026 está a semanas de comenzar, y el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio su pronóstico sobre cuántos ciclones habrá entre mayo y noviembre.
Como un llamado a la prevención, Conagua aseguró que anticiparse ante las fuertes lluvias y posibles inundaciones es algo que le corresponde a toda la población, y aseguró que en el Océano Pacífico habrán más ciclones tropicales que el promedio de 1991 a 2020.
El Servicio Meteorológico Nacional igual dio a conocer los nombres de los ciclones para el Océano Pacífico y el Atlántico según su orden alfabético.
¿Cuántos huracanes habrá en México en 2026?
Para este año se esperan de 29 a 36 ciclones tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico.
En el caso específico de los huracanes, sin contar las tormentas tropicales, se esperan de ocho a 11 huracanes categoría 1 o 2, y de cinco a siete categorías 3, 4 y 5.
Este es el pronóstico de huracanes por región:
Océano Pacífico
El Océano pacífico espera de 18 a 21 ciclones este año, más que el promedio de 1991 a 2020 que es de 15, por lo que se esperan más lluvias intensas.
De acuerdo con Conagua, este es el pronóstico:
- Tormentas tropicales: De nueve a 10.
- Huracanes categoría 1 o 2: De cinco a seis.
- Huracanes categorías 3, 4 o 5: De cuatro a cinco.
Océano Atlántico
En el caso del Océano Atlántico, es posible que se mantenga en el promedio de 14 de ciclones tropicales, ya que espera de 11 a 15.
El pronóstico es el siguiente:
- Tormentas tropicales: De siete a ocho.
- Huracanes categoría 1 o 2: De tres a cinco.
- Huracanes categorías 3, 4 o 5: De uno a dos.
¿Cuándo comienza la temporada de huracanes 2026?
En México la temporada de huracanes, que sería mayor a la del año pasado, comienza en distintas fechas según el océano.
- Océano Pacífico: Del 15 de mayo al 30 de noviembre.
- Océano Atlántico: Del 1 de junio al 30 de noviembre.
¿Cuáles serán los nombres de los huracanes en 2026?
Para este año, las autoridades meteorológicas lanzaron los nombres con los que se denominará a las tormentas tropicales y huracanes.
Se acostumbra que estos vayan por órden alfabético, con 24 nombres para el Pacífico y 21 para el Atlántico:
Nombres de huracanes en el Océano Pacífico 2026
- Amanda.
- Boris.
- Cristina.
- Douglas.
- Elida.
- Fausto.
- Genevieve.
- Hernan.
- Iselle.
- Julio.
- Karina.
- Lowell.
- Marie.
- Norbert.
- Odalys.
- Polo.
- Rachel.
- Simon.
- Trudy.
- Vance.
- Winnie.
- Xavier.
- Yolanda.
- Zeke.
Nombres de huracanes en el Océano Atlántico 2026
- Arthur.
- Bertha.
- Cristobal.
- Dolly.
- Edouard.
- Fay.
- Gonzalo.
- Hanna.
- Isaías.
- Josephine.
- Kyle.
- Leah.
- Marco.
- Nana.
- Omar.
- Paulette.
- René.
- Sally.
- Teddy.
- Vicky.
- Wilfred.