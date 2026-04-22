Temporada de huracanes 2026, más intensa que el promedio: ¿Cuántos ciclones se esperan este año?

El Océano Pacífico recibirá más tormentas que el promedio de los últimos años.

La temporada de huracanes 2026 está a semanas de comenzar, y el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio su pronóstico sobre cuántos ciclones habrá entre mayo y noviembre.

Como un llamado a la prevención, Conagua aseguró que anticiparse ante las fuertes lluvias y posibles inundaciones es algo que le corresponde a toda la población, y aseguró que en el Océano Pacífico habrán más ciclones tropicales que el promedio de 1991 a 2020.

El Servicio Meteorológico Nacional igual dio a conocer los nombres de los ciclones para el Océano Pacífico y el Atlántico según su orden alfabético.

¿Cuántos huracanes habrá en México en 2026?

Para este año se esperan de 29 a 36 ciclones tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

En el caso específico de los huracanes, sin contar las tormentas tropicales, se esperan de ocho a 11 huracanes categoría 1 o 2, y de cinco a siete categorías 3, 4 y 5.

Este es el pronóstico de huracanes por región:

Océano Pacífico

El Océano pacífico espera de 18 a 21 ciclones este año, más que el promedio de 1991 a 2020 que es de 15, por lo que se esperan más lluvias intensas.

De acuerdo con Conagua, este es el pronóstico:

Tormentas tropicales: De nueve a 10.

Huracanes categoría 1 o 2: De cinco a seis.

Huracanes categorías 3, 4 o 5: De cuatro a cinco.

Océano Atlántico

En el caso del Océano Atlántico, es posible que se mantenga en el promedio de 14 de ciclones tropicales, ya que espera de 11 a 15.

El pronóstico es el siguiente:

Tormentas tropicales: De siete a ocho.

Huracanes categoría 1 o 2: De tres a cinco.

Huracanes categorías 3, 4 o 5: De uno a dos.

¿Cuándo comienza la temporada de huracanes 2026?

En México la temporada de huracanes, que sería mayor a la del año pasado, comienza en distintas fechas según el océano.

Océano Pacífico: Del 15 de mayo al 30 de noviembre.

Océano Atlántico: Del 1 de junio al 30 de noviembre.

¿Cuáles serán los nombres de los huracanes en 2026?

Para este año, las autoridades meteorológicas lanzaron los nombres con los que se denominará a las tormentas tropicales y huracanes.

Se acostumbra que estos vayan por órden alfabético, con 24 nombres para el Pacífico y 21 para el Atlántico:

Nombres de huracanes en el Océano Pacífico 2026

Amanda.

Boris.

Cristina.

Douglas.

Elida.

Fausto.

Genevieve.

Hernan.

Iselle.

Julio.

Karina.

Lowell.

Marie.

Norbert.

Odalys.

Polo.

Rachel.

Simon.

Trudy.

Vance.

Winnie.

Xavier.

Yolanda.

Zeke.

Nombres de huracanes en el Océano Atlántico 2026