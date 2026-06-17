Clima en Ecatepec: Posibles lluvias para el jueves 18 de junio

Así estará el clima para el jueves 18 de junio.

Ecatepec de Morelos, Estado de México, se prepara para un jueves 18 de junio de 2026 con un clima mayormente nublado. Se anticipa una alta probabilidad de lluvia, alcanzando 90% en el municipio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua Clima prevé un ambiente fresco a templado en el Valle de México. Por la tarde, se espera un ambiente cálido, cielo nublado y lluvias puntuales fuertes.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Ecatepec de Morelos?

Para mañana jueves, la temperatura máxima en Ecatepec de Morelos será de 23.0°C. Durante la noche y madrugada, la temperatura mínima descenderá hasta los 13.0°C. Se recomienda prever estas variaciones térmicas.

La temperatura promedio esperada para la jornada de mañana rondará los 20.3°C. Estas condiciones atmosféricas, con un cielo predominantemente nublado, son propicias para la alta probabilidad de precipitación anunciada en la región.

¿Lloverá este jueves en Ecatepec y cuál será la velocidad del viento?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una probabilidad de precipitación del 90 por ciento para el jueves en Ecatepec. Esto sugiere la ocurrencia de lluvias a lo largo del día, por lo que es vital tomar precauciones.

Además de las lluvias, se espera un cielo nublado durante toda la jornada. La velocidad del viento será moderada, de apenas 4.0 km/h, lo cual no representa un riesgo significativo para los habitantes del municipio.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos?

El pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos anticipa continuidad en las condiciones nubladas. Desde el miércoles 17 de junio hasta el viernes 19 de junio, las máximas oscilarán entre 23°C y 26°C, con mínimas de 12°C a 13°C. Vientos ligeros prevalecerán.

Las condiciones atmosféricas en Ecatepec reflejan una tendencia a la estabilidad nublada. Aunque las temperaturas variarán ligeramente, el ambiente se mantendrá fresco y húmedo, característico de la temporada de lluvias.

¿Cómo prepararse para el clima en Ecatepec de Morelos?

Ante la probabilidad de precipitación, se recomienda a los habitantes de Ecatepec llevar paraguas o impermeable. A pesar del cielo nublado, es prudente mantenerse hidratado y, si hay periodos sin lluvia, usar protector solar.

Se aconseja vestir ropa abrigadora en las mañanas y noches debido a las temperaturas mínimas. Evitar salir durante los picos de lluvia y conducir con precaución en caso de pavimento mojado son medidas clave para la seguridad.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.