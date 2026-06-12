Ecatepec tendrá cielo medio nublado y temperaturas de hasta 26°C este sábado 13 de junio

Para mañana, sábado 13 de junio de 2026, Ecatepec de Morelos, Estado de México, anticipa una jornada con cielo medio nublado.

La temperatura máxima alcanzará los 26.0°C, ofreciendo condiciones estables para la región.

¿Qué temperatura se prevé en Ecatepec este sábado?

Los habitantes de Ecatepec experimentarán una temperatura mínima de 13.0°C al amanecer. Durante el día, el termómetro subirá hasta los 26.0°C. La temperatura actual por la mañana se situará en 21.1°C.

Se confirma una nula probabilidad de precipitación para este sábado en el municipio, garantizando una jornada completamente seca. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de 10.0 km/h.

¿Habrá lluvias o fuertes vientos en Ecatepec mañana?

Las condiciones atmosféricas indican un cielo medio nublado, lo que permitirá periodos de sol intermitentes a lo largo del día. Esta cobertura parcial de nubes mantendrá un ambiente confortable en Ecatepec.

En el Valle de México, Ecatepec de Morelos mantendrá estas condiciones de estabilidad. No se esperan fenómenos meteorológicos severos, permitiendo a sus residentes planificar sus actividades sin contratiempos.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para Ecatepec?

El pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos indica una tendencia estable. Para el viernes 12 de junio, se anticipa una máxima de 26°C y mínima de 13°C, con cielo medio nublado y vientos de 10 km/h.

El sábado 13 de junio, el municipio experimentará una máxima de 26°C y mínima de 12°C, bajo un cielo nublado y vientos de 5 km/h. Para el domingo 14 de junio, la temperatura máxima será de 27°C y la mínima de 12°C, con cielo cubierto y vientos suaves.

¿Qué recomendaciones se emiten para Ecatepec?

Ante estas condiciones, se recomienda a los residentes de Ecatepec mantenerse hidratados, especialmente si realizan actividades al aire libre. Optar por ropa ligera y de colores claros contribuirá a la comodidad durante el día.

Aunque la probabilidad de precipitación es nula, la presencia de cielo medio nublado no descarta la necesidad de protección solar. Se sugiere el uso de gorras o sombreros para resguardarse de la radiación UV.

¿Cómo impactará el clima en las actividades en Ecatepec?

Las condiciones meteorológicas para mañana favorecen las actividades al aire libre en Ecatepec, sin riesgo de interrupciones por lluvia. El tráfico y el transporte público no deberían verse afectados por el clima.

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