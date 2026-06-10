¿Lloverá en la inauguración del Mundial 2026? Pronóstico del clima para CDMX y Edomex este 11 de junio

Así estará el clima en CDMX y Edomex este jueves 11 de junio.

A rodar el balón... Ante la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se espera un jueves 11 de junio con cielo nublado y temperaturas frescas en el Valle de México.

Según el pronóstico, se esperan mínimas de hasta 7.7°Cen Toluca y máximas de 24.7°Cen Ecatepec, indicando variaciones importantes entre las ciudades clave de la región.

¿Qué temperaturas se esperan este jueves 11 de junio en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 11.7°Cy una máxima de 23.7°C. El viento soplará a 6 km/h, y el cielo se mantendrá nublado durante la jornada.

Los habitantes deben prepararse para un día fresco. Toluca tendrá un día más frío, con una mínima de 7.7°C y una máxima de 19.7°C, y vientos suaves de 3 km/h.

Mientras que Naucalpan de Juárez alcanzará los 23.3°C de máxima y Ecatepec de Morelos registrará hasta 24.7°C.

¿Hay probabilidad de lluvia en CDMX y Edomex este jueves 11 de junio?

Las condiciones atmosféricas en la región del Valle de México indican un cielo predominantemente nublado para este jueves. Se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (suroeste y centro)y en la Ciudad de México; condiciones que se acompañarán con descargas eléctricas.

El viento en la Ciudad de México y Naucalpan soplará a 6 km/h, mientras que en Toluca será más ligero, de 3 km/h. Estas condiciones se deben a la interacción de una circulación ciclónica en altura y canales de baja presión.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex para el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente: Jueves 11 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 12 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 13 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Durante el resto de la semana, las temperaturas se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 24°Cy mínimas que bajarán hasta los 11°C. El cielo seguirá nublado, sin grandes cambios en las condiciones generales del tiempo.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en el Valle de México?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en las mañanas y noches, se recomienda abrigarse bien, sobre todo a niños y adultos mayores. Mantenerse hidratado es clave, aunque no haga calor intenso, para el buen funcionamiento del cuerpo.

Es importante revisar el pronóstico local antes de salir, ya que las condiciones pueden variar entre municipios. Se sugiere evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias, comunes en esta época del año.

¿Afecta este clima a las actividades diarias en la zona?

El cielo nublado y las temperaturas moderadas son ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar un suéter ligero. Los parques y espacios públicos estarán agradables, pero siempre con la previsión de un posible descenso térmico.

Las condiciones climáticas no representan un riesgo significativo para el transporte. Sin embargo, en caso de que se presenten lluvias inesperadas, es crucial conducir con precaución y considerar tiempos extra de traslado por el tráfico.

¿Cómo se encuentra la calidad del aire en el Valle de México?

La calidad del aire en el Valle de México se reporta generalmente aceptable para la mayoría de la población, aunque se recomienda consultar los reportes específicos de las autoridades locales.

Las condiciones de viento ligero ayudan a la dispersión de contaminantes.Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se debe estar atento a cualquier alerta por cambios súbitos en el clima, especialmente si hay eventos extremos.