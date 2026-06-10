La CDMX será un caos: Estos son los cierres y alternativas viales para este jueves 11 de junio

El operativo, denominado “Última Milla”, contempla cierres graduales y controles de acceso dentro del perímetro del Estadio Banorte. (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México será un caos este jueves 11 de junio. Se prevén restricciones viales significativas con motivo del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, en la zona de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

El operativo, denominado “Última Milla”, contempla cierres graduales y controles de acceso dentro del perímetro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el cierre parcial comenzará a las 23:00 horas del miércoles 10 de junio, mientras que el cierre total empezará a las 05:00 horas del jueves 11 de junio.

Las autoridades advirtieron que la reapertura se realizará aproximadamente tres horas después del término del encuentro, por lo que la afectación podría extenderse buena parte del día.

El operativo busca mantener un tránsito fluido, reducir congestionamientos, prevenir aglomeraciones y facilitar los operativos de seguridad en la zona.

¿Qué calles estarán cerradas este 11 de junio?

La SSC CDMX informó que habrá cierres parciales y cierres totales dentro del polígono de seguridad del Estadio Banorte. Entre las vialidades con restricciones destacan:

Cierres parciales

San Guillermo – Santa Úrsula San Guillermo – San Jorge San Guillermo – San Alejandro Santo Tomás – San Jorge Santo Tomás – San Alejandro

Cierres totales

San Gabriel – Santa Úrsula San Benjamín – Santa Úrsula San Cástulo – Santa Úrsula San Celso – Santa Úrsula San León – Santa Úrsula

Además, el polígono de seguridad está delimitado por Avenida Santa Úrsula, Circuito Azteca, Anillo Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres.

¿Cuáles son las alternativas viales y de transporte?

Las autoridades recomiendan evitar la zona del estadio y utilizar el transporte público. Entre las opciones de movilidad anunciadas se encuentran:

Rutas de apoyo

Perisur – Santo Tomás y Santa Úrsula Tasqueña – Santo Tomás y Santa Úrsula Universidad – Santo Tomás y Santa Úrsula Cañaverales – Renato Leduc – Perisur Aeropuerto T1 y T2 – Palacio de los Deportes

Circuitos de apoyo y bahías para taxis y apps

Viaducto Tlalpan Renato Leduc y Anillo Periférico Acoxpa y Calzada Acoxpa Acoxpa y División del Norte Gran Sur y Avenida del Imán

Las 16 rutas del CETRAM Huipulco serán reubicadas temporalmente: hacia el norte operarán sobre Viaducto Tlalpan esquina Arenal y hacia el sur sobre Viaducto Tlalpan esquina Juan Bosco.

El operativo busca mantener un tránsito fluido, reducir congestionamientos, prevenir aglomeraciones y facilitar los operativos de seguridad en la zona. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

Accesos peatonales y vehiculares

El operativo contempla 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 accesos vehiculares en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Solo podrán ingresar peatones con boleto válido o residentes acreditados, además de vehículos registrados y servicios de emergencia.

Los residentes deberán presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación para obtener el acceso vehicular con código QR.

¿Cuántas marchas se prevén para este jueves en la CDMX?

Diversos grupos y colectivos han anunciado movilizaciones para este jueves 11 de junio en la Ciudad de México, incluso, en los alrededores del Estadio Banorte con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Estas son las marchas que se prevén y que pueden colapsar más las vialidades en la capital del país.

Manifestación de familias de personas desaparecidas en CDMX

El colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarles CDMX lleva a cabo también una jornada de protestas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para denunciar la falta de acciones gubernamentales ante los miles de casos de personas desaparecidas en el país.

El 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, Hasta Encontrarles CDMX habrá varias actividades. Se convoca a una marcha pacífica de madres buscadoras rumbo al Estadio desde Calzada de Tlalpan. A la par, habrá una concentración de personas buscadoras en el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

Transportistas y campesinos se manifestarán el 11 de junio

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció una protesta nacional el 11 de junio para exigir mayor seguridad en carreteras del país.

A esta manifestación se suma el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).