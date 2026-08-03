Eclipse total de Sol oscurecerá tres continentes el 12 de agosto: ¿Dónde se verá total y parcialmente?

Una parte de la Tierra presenciará un eclipse total de Sol por primera vez en más de un siglo este 12 de agosto, en uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

De acuerdo con la NASA, ese día la luz del Sol desaparecerá durante minutos en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el Océano Atlántico y la Península Ibérica, conformada por España y Portugal y donde no se ve un evento de este tipo desde 1905.

Es uno de los seis eclipses totales (incluido el eclipse solar de 2024 en México) que se observarán en esta década, y la NASA incluso transmitirá en vivo el evento para todo el mundo.

Eclipse total de Sol del 12 de agosto: ¿Será visible en México?

La respuesta es no. El eclipse total se verá únicamente en el norte de Europa, y de manera parcial en otros países del ‘viejo continente’ y el noroeste de África.

La mayor parte de Canadá y el norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, también verán el eclipse parcial de Sol, pero no se prevé que alcance el norte de México.

Anillo del eclipse solar. La zona roja es donde será total. (NASA)

¿A qué hora y dónde ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto?

El eclipse solar del 12 de agosto será visible en su fase total poco después de las 13:20 horas, tiempo del este.

Sin embargo, una hora antes comenzará su fase parcial, y el evento terminará cerca de las 14:20 horas, tiempo del este.

Se espera que el eclipse dure 2 minutos con 18 segundos, y será el segundo más corto de su tipo en esta década según el calendario de eclipses de la NASA.

¿Dónde ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026?

La NASA informó que transmitirá el eclipse total de Sol en vivo el 12 de agosto en punto de las 13:15 horas, tiempo del este.

Podrás ver dicha transmisión en los canales oficiales de la NASA y en sus redes sociales (da clic en el que sea de tu interés):

NASA experimentará con globos y aviones durante eclipse total de Sol

La NASA llevará a cabo experimentos desde aviones y globos en España e Islandia durante el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto para recopilar datos clave sobre el Sol y la Tierra.

Según un comunicado, un equipo científico financiado por la NASA perseguirá la sombra de la Luna a bordo de un avión de investigación de gran altitud WB-57 para investigar la dinámica de la corona solar.

“El Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse (Nationwide Eclipse Ballooning Project), respaldado por la NASA, enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos durante el fenómeno afecta a la atmósfera terrestre”, explica la NASA en el texto.

Además, la Agencia hará una cobertura oficial del eclipse a través de sus plataformas digitales, al transmitir la fase de totalidad, primero desde Islandia y, posteriormente, desde España.

Eclipse La NASA observará el eclipse total de Sol el 12 de agosto con fines científicos. (EFE)

Con información de EFE.